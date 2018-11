DESDE MI RINCÓN ¡Viva la fiesta! Como dice la vicepresidenta Carmen Calvo, los políticos tienen doble personalidad: la del candidato y la del día después

José Luque

Se puede decir más alto pero no más claro. No creo estar solo si digo que estamos hartos de la forma que tienen de hacer política aquellos que soportamos por imperativo legal. Digo por imperativo legal porque las listas nos las dan cerraditas y a gusto del mandamás del cortijo, es decir, del que manda en el partido de turno. Imagino que algunos dirán que eso se combate con la alternancia. Cambiando de partido cuando no nos gusta el que está en el poder. A esos personajes, que seguro están enganchados en la política, les pediría que me expliquen las razones que hay para confiar en alguna de las opciones que habiendo pisado las