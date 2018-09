LA CARLOTA Vídeo: el grito desesperado de la madre de un niño autista de Córdoba para que no lo cambien de colegio Conchi Sierra demanda un aula específica TEA para que su hijo continue en el centro donde lleva tres años

Con la voz entrecortada, y aguantando las lágrimas y la rabia. Así ha lanzado Conchi Sierra, la madre de un menor autista de La Carlota (Córdoba), un llamamiento a través de las redes sociales a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Esta joven pide una reunión con la máxima representante del Gobierno regional para evitar que su hijo sea cambiado de centro por no disponer de un aula específica TEA.

Según cuenta la propia Sierra, su hijo Cristian, de cinco años, sigue sin escolarizar a dos días de comenzar el curso. El menor lleva tres años en colegio Nelson Mandela, donde fue incluido en la modalidad B. No obstante, el cambio a la modalidad C para el curso 2018-2019 obliga a los padres a escolarizar al niño en otro centro dado que el CEIP Nelson Mandela no cuenta con un aula específica (TEA) para niños con autismo.

«He mandado seis escritos pidiendo el aula, alegaciones, he tenido reuniones con Educación, y la respuesta ha sido siempre la misma: echar a mi hijo de su colegio, a pesar de lo que le puede perjudicar separarlo de sus amigos, de su hermano, sacarlo del entorno que ya conoce», se lamenta esta madre, que hace «un llamamiento a Susana Díaz, como presidenta de la Junta y como madre. Que me reciba para que le pueda contar mi problema».

La asociación Autismo Córdoba, el Ayutamiento de La Carlota y los vecinos de esta localidad cordobesa han hecho público su apoyo a esta familia. «Se nos ha ignorado, se nos está pisando y lo único que estamos haciendo es luchar por los derechos de mi hijo», apunta Sierra.

El presidente de Autismo Córdoba, Miguel Ángel López, indica que este problema, y otros que surgen con cada vez más frecuencia en cada nuevo curso escolar, radica en la falta de medios para atender a los niños con trastorno del espectro autista y otras necesidades educativas especiales que están escolarizados, porque aunque la Delegación de Educación aumenta cada año dichos recursos, el incremento de diagnósticos hace necesario contar con más profesionales y con más medios específicos para su integración en igualdad con el resto de alumnado.