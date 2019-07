Las verdades como puños de Noelia

Seguir Baltasar López Córdoba Actualizado: 24/07/2019 08:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hay algo en el boxeo que me atrae y me repele. Detesto la violencia y, aunque sea con normas, no me siento cómodo viendo a dos personas atizarse. Pero hay en ese deporte una épica que, como periodista, me llama la atención, con sus historias de perdedores, ganadores, vencedores que antes fueron derrotados, triunfadores que acabaron besando la lona de la vida... Es un universo de esfuerzo y sacrificio, cultura con la que me identifico. Lector, si ha llegado hasta aquí, no tire la toalla y siga leyendo, porque este artículo no va de mí, sino de Noelia Gutiérrez. Tiene 13 años y es una prometedora boxeadora cordobesa. Acaba de ser medalla de oro del Campeonato

Baltasar López Articulista de Opinión