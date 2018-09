SUCESOS Los vecinos del piso calcinado en San Agustín llevarán al Ayuntamiento de Córdoba ante el juez Denunciarán al Ayuntamiento al entender que no actuaron en la vivienda de la fallecida

P. García-Baquero

Las familias del número 8 de la plaza de San Agustín donde el sábado murió calcinada una mujer tendrán que esperar a que pasen los peritos por sus viviendas hoy antes de volver a la normalidad. Con la luz del día ya han comprobado que el incendio ha arrasado el piso en el que falleció su propietaria, una señora de 63 años, y que ha causado numerosos desperfectos en zonas comunes y pisos aledaños.

La comunidad de propietarios de este inmueble se reunió ayer para tomar las riendas de la situación ante el estado en el que ha quedado el edificio y anunció que «denunciaremos al Ayuntamiento de Córdoba por haber hecho oídos sordos a las denuncias» que habían presentado por el mal estado de la vivienda de la fallecida, que carecía de suministro de agua y en el que ya alertaban de que algo así podría ocurrir. «Aquí hemos oído y visto de todo; había malos olores y discusiones; sabíamos que no tenían suministro de agua y no dejaban que nadie entrara en su casa, ni siquiera un técnico para enchufar el agua como le propusimos; la propietaria no estaba bien, pero los Servicios Sociales no le ayudaron», explica a ABC la vecina colindante del piso calcinado.

«Mi casa está llena de hollín, colchones, ropa, paredes... pero lo peor hubiera sido que el incendio hubiera ocurrido de madrugada y con mis hijos pequeños, uno de ellos bebé, durmiendo», se lamentó, temiendo que la desgracia hubiera sido aún mayor.

Los primeros vecinos que han podido regresar a sus casas han sido algunos de un bajo y los de la planta segunda -las llamas dañaron la primera-, porque no les ha afectado tanto el fuego. El resto tienen que esperar a que los peritos de las aseguradoras comprueben los daños, y otros, a que los técnicos de Endesa restablezcan el servicio eléctrico en sus viviendas que se han visto afectadas.

El concejal de Servicios Sociales, Juan Hidalgo, en declaraciones a ABC, lamentó la pérdida de esta vida y agradeció la labor incansable de los bomberos, que lograron pese a la virulencia de las llamas, sofocar el incendio sin que se propagase a las viviendas colindantes. En esta misma línea, el responsable de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Córdoba aseguró que en la noche del sábado habló con la hija de la mujer fallecida y se le brindó como al resto de vecinos «apoyo habitacional alternativo» aunque finalmente fue un familiar cercano el que se hizo cargo de la joven de 31 años, que ha quedado huérfana.

Los bomberos también colaboraron con un vecino al que le tuvieron que reventar la puerta para acceder a su interior, y fueron los propios efectivos del SEIS quienes le ayudaron después de sofocar el fuego para que no pasara la noche sin puerta.

Hidalgo se mostró cauto con las críticas de los vecinos sobre las denuncias que aseguran haber presentando ante el Consistorio por las condiciones en que vivía la fallecida, y aseguró que será hoy cuando acceda a los registros para comprobar qué habían reclamado exactamente, más allá de la frustración que el suceso les haya provocado. El responsable del Área recordó que si hubo actuación de su Concejalía debió ser puntual, y que en la vivienda, en principio, no se apreciaba que hubiera acumulación de basura o estuviera en condiciones de no habitabilidad. «En una propiedad privada no se puede acceder sin permiso», recalcó Hidalgo. Y por su parte, los propios vecinos reconocen que, cuando fueron agentes de la Policía Local, las dos mujeres ya habían limpiado la vivienda después de sacar mucha basura durante días.