CASCO HISTÓRICO Los vecinos de la Judería denuncian un apagón que dejó sin luz a 700 usuarios el fin de semana La Mezquita-Catedral se vio afectada por los cortes, que Endesa niega que se hayan producido

Los vecinos de la asociación La Medina, que abarca el Casco histórico de Córdoba, denunciaron ayer los numerosos cortes de electricidad que han sufrido durante todo el fin de semana y hasta la madrugada de ayer. Según relató a ABC la portavoz del colectivo, Laura Roda, hay más de 700 vecinos, comerciantes y hoteleros afectados, y todos ellos han firmado un escrito de queja que harán llegar a la Endesa, como responsable de lo que califica como «un problema de ciudad». El escrito alcanzó las 700 suscripciones en tan solo una mañana, por lo que Roda considera que los perjudicados podrían ser muchos más. «Esto ha ocurrido en todo el Casco histórico y en el entorno de la Mezquita-Catedral, y parece que llegó hasta El Arenal», apuntó Roda.

No fue un único apagón generalizado, sino varios cortes que, sumados, han llegado a suponer hasta 13 horas al día sin luz, siempre según el relato de la portavoz de los vecinos. El Cabildo Catedral confirmó a ABC las continuas caídas de la red y los problemas que ello ha generado en el monumento durante el fin de semana a los visitantes. Sin suministro eléctrico, los ordenadores de las taquillas no podían facilitar las entradas, lo que ha generado colas, según un portavoz del Cabildo. También se han visto afectados los sistema de iluminación y las alarmas, aunque la Mezquita-Catedral dispone de servicios auxiliares.

Endesa lo niega

Lo extraño del caso es que Endesa niega que se haya producido ninguna avería ni cortes de luz. Fuentes de la empresa eléctrica confirmaron que durante el fin de semana sí se han recibido seis llamadas quejándose por subidas y bajadas de tensión, pero aun así Endesa sigue considerando que no ha habido ninguna incidencia. Sus técnicos, indicaron las mismas fuentes, no detectaron ninguna anomalía en la red tras repasar los equipos a raíz de las llamadas.

La única interrupción del suministro que reconoce Endesa es la que se produjo entre los días 7 y 8 de julio, pero en este caso los cortes estaban programados. Fueron necesarios para instalar un telemando en la zona, un dispositivo que permite hacer reparaciones a distancia sin tener que desplazar a los técnicos. Además, permite ahorrar tiempo en las reparaciones.

Así las cosas, los vecinos aseguran estar «desesperados», en palabras de Laura Roda. No es la primera vez, aseguran, que sufren estos cortes. En mayo, según la versión de Roda, se produjo un apagón que afectó como mínimo a 3.500 personas, que Endesa tampoco da por sucedido. Y estas averías se están dando en la zona desde el año 2015, dijo Roda. El Cabildo Catedral, no obstante, asegura que sólo los está sufriendo este verano, no antes.