Urbanismo inicia el proceso para romper el contrato con la constructora de la Normal

R. Ruiz

Córdoba Actualizado: 18/12/2018 00:10h

La Gerencia Municipal de Urbanismo romperá el contrato que le liga a Vías y Construcciones para la reforma de la Normal de Magisterio como un centro de referencia para las empresas culturales de la ciudad, el gran proyecto del Urban Sur que, dado el enorme retraso acumulado, se tuvo que acabar con dinero municipal ante el riesgo de perder la subvención de la UE.

El organismo autónomo del Ayuntamiento de Córdoba ha decidido que se acabó la fase de negociaciones. El procedimiento quedará roto lo que abre la puerta a la reclamación de responsabilidades en un asunto que ya se encuentra en los juzgados desde la época del Partido Popular. Hay que recordar que la empresa terminó el grueso de la obra civil como consecuencia de un auto judicial que le obligaba a ello. Aún así, la Normal, que era el equipamiento estrella del programa de inversiones, nunca ha podido abrir sus puertas ya que no cumple, según Urbanismo, con las condiciones de seguridad exigidas.

Durante la etapa del PP, la empresa pidió resolver el contrato de obras porque no estaba de acuerdo con las condiciones técnicas del proyecto que se elaboraron por funcionarios de la Gerencia de Urbanismo. Reclamaba cambios en el diseño, sobre todo de la cimentación, que hubieran supuesto un desembolso extraordinario de varios millones de euros sobre el presupuestos inicialmente pactado, que superaba los cinco millones. Urbanismo optó por aguantar las presiones y decirle a la empresa que no habría más recursos. El juzgado entendió que, por razones de interés social, no estaba justificado el abandono de las obras.

El último episodio ocurrió con el edificio prácticamente acabado. La empresa aseguraba que todo estaba correcto y la dirección de obra, o sea Urbanismo, que había desperfectos. La Gerencia detectó una serie de problemas de seguridad que, según aseguraba, impedía la apertura. El organismo municipal que preside Pedro García (IU) nunca ha detallado en qué consistían los problemas pero las cuestones parecían versar sobre ventanas, puertas o pasamanos. Es decir, nada que pusiese en riesgo de verdad la estructura de la edificación pero que fuese lo suficientemente problemático como para no admitir el uso ciudadano de las instalaciones. El primer informe municipal fue contrastado con una empresa especializada externa.

La resolución de un contrato de obras es un procedimiento administrativo que lleva muchos meses cuando las partes no están de acuerdo. Exige, por ejemplo, informe del Consejo Consultivo de Andalucía, que es un órgano que aconseja a la Junta y a las entidades locales.