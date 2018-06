Un VAR turístico

Baltasar López

Nuestra economía encajó la pasada semana un gol de los que duelen. Hasta mayo -con la temporada alta ya fuera del campo hasta la campaña 2019-, los turistas que se alojaron en hoteles u hostales de la capital cayeron un 7%. Hay que remontarse a 2009 para hallar otro cierre en negativo del ciclo de los cinco primeros meses del año. Las asociaciones de hosteleros, más preocupadas que un defensa de España con las dudas de De Gea, miran desde la cancha al banquillo pidiendo a las Administraciones cambios, sobre todo en la promoción que ha sido, consideran, muy insuficiente. Lo malo es que desde la banda difícilmente llegarán soluciones.

Esperar una reacción rápida de la Junta es tan inútil como aguardar a que Alemania caiga en la primera ronda. Y al edil de Turismo, Pedro García (IU), le ha faltado decir: «El sector es así». Se ha limitado a una tarascada al INE, para «relativizar» sus datos oficiales, y a fichar una explicación insuficiente: relaciona la caída de viajeros alojados en hoteles u hostales con el auge de los visitantes que se quedan en las viviendas turísticas, que están en pleno crecimiento. Pero, si ese trasvase es tan automático, por qué en España y Andalucía sí suben, aunque ligeramente, los viajeros que se quedan en negocios clásicos de alojamiento, cuando también tienen boom de apartamentos turísticos.

García no montará un VAR con expertos independientes para que analicen desde todos los ángulos qué pasa. Y jugadas graves hay para escrutar. Un ejemplo: por qué los turistas franceses, nuestro principal mercado extranjero, caen en Córdoba hasta mayo un 15%, pero suben en el conjunto de España (1,7%). Me da a mí que el edil de Turismo no tiene interés en que se conozca qué sucede. Barrunto que el estudio acabaría con tarjeta roja al Ayuntamiento y la Junta. Da la sensación de que, cuando jugábamos con el viento a favor, se durmieron en los laureles y no entrenaron a Córdoba para competir en escenarios más adversos. Cuando el turismo en todo el país se ha ralentizado, con el factor de la pérdida del visitante prestado de otros destinos entrándonos duro al tobillo, aquí directamente nos hemos quedado en fuera de juego.

Una lástima que quien debería ser el capitán que lidere la reacción se borre de un partido que se puede remontar. Para ello, hay que analizar qué se ha hecho mal y preparar una táctica con los refuerzos de lujo que tendrá la ciudad en breve: el título de Patrimonio de la Humanidad que recibirá Medina Azahara en unos días y la demoradísima reapertura en octubre del ampliado Palacio de Congresos, que nos permitirá disputar mejor la liga del turismo de negocios. Sin embargo, este concejal de Turismo lo que está es empeñado en marcarse goles en propia puerta al alinearse con las tesis de la izquierda ortodoxa que se obsesiona en ver en este sector una fuente de problemas, en lugar de reconocer que es una de nuestras principales industrias. Cuando los datos negativos nos ganan la partida, lo que menos necesitamos es un edil del ramo que no sabe ni cuál es su portería.