AYUNTAMIENTO El tripartito de Priego vuelve a pedir otro informe sobre los bienes de la Iglesia Un primer informe municipal, refrendado por Diputación, acreditaba que no había motivos para pleitear la titularidad

Manuel Osuna

@abccórdoba PRIEGO Actualizado: 18/01/2019 00:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Priego, a través de la Delegación de Patrimonio Histórico, ha solicitado a sus servicios jurídicos un nuevo informe sobre la posibilidad y viabilidad jurídica de proceder a la impugnación de los actos de inmatriculación de un conjunto de bienes inmatriculados por la Iglesia y, en su caso, declarar su naturaleza de dominio público, sin que ello implique cuestionar su uso religioso. Hay que recordar que la secretaria municipal ya hizo un informe en el que se ponía de manifiesto que no existían documentos en el Ayuntamiento que demuestren la titularidad municipal.

Dicha iniciativa tiene su origen en tres mociones presentadas y aprobadas en 2015 y a las que se pretende dar cumplimiento. Del estudio de bienes inmatriculados por la Iglesia, fundamentalmente por el Obispado de Córdoba, el Ayuntamiento dispone de una lista de 25 bienes repartidos en Priego y aldeas e inmatriculados entre 2006 y 2016.

El equipo de gobierno de PSOE, PA y Participa Priego (Podemos), en un comunicado, manifiesta que «dichas inscripciones se han podido llevar a cabo conforme a normas afectas de inconstitucionalidad sobrevenida y declaradas nulas por el Tribunal europeo de los Derechos Humanos».

En el pleno del 30 de septiembre de 2015, el grupo municipal Participa Priego decidió presentar dos mociones sobre el tema de las inmatriculaciones llevadas a cabo por la diócesis de Córdoba en Priego y aldeas para que se ejercieran acciones judiciales con objeto de recuperar lo inmatriculado por el Obispado. Se aprobó por mayoría, con los votos de socialistas, andalucistas y Participa Priego, y con el voto en contra del Partido Popular, que por entonces estaba gobernando.

Respuesta de Diputación

Fechas después, y por parte de la secretaría municipal, se emitió un informe jurídico en el que se manifestaba que el Ayuntamiento no tenía ningún documento que pudiese acreditar la titularidad pública de los edificios inmatriculados. Tras dicho informe y no quedándose la oposición muy satisfecha, se solicitó en marzo de 2016 a los servicios jurídicos de Diputación que retomasen el tema y emitiesen otro informe. Según ha podido saber ABC, Diputación emitió un informe que refrendaba las tesis del municipal, que venía a decir que no se podía acreditar la propiedad municipal.

Por otro lado, hay que destacar que desde que gobierna el tripartito son ya dos años en los que se vienen contemplando en el presupuesto municipal partidas económicas destinadas a solucionar el «problema», sin que en ninguno de los dos ejercicios se haya tocado dichas partidas.

.