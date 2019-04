TENSIÓN EN EL COGOBIERNO IU tilda de «cobarde» al PSOE por el cambio de calles en Córdoba por la memoria histórica Lamenta que, por un error del propio Ayuntamiento, haya que esperar a resolución judicial para retirar Cronista Rey Díaz

Nuevo foco de tensión en el cogobierno municipal PSOE-IU que dirige Córdoba. En esta ocasión es por cuándo se deben cambiar físicamente los rótulos de las calles que el Ayuntamiento decidió modificar en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, al considerarlos vestigios franquistas.

La Concejalía de Movilidad (PSOE) ha modificado ya dos, pero, con las municipales en el horizonte, no apunta a continuar con los cambios. Están pendientes las modificaciones de la vías con más arraigo entre la ciudadanía, como Cruz Conde, Conde de Vallellano o plaza de Cañero. Su salida del callejero provocó una gran controversia.

Esta mañana en la sala de prensa, la edil de Participación Ciudadana y secretaria provincial del PCA, Alba Doblas (IU), ha intentado obrar con la prudencia que no ha mostrado en las redes sociales. En su perfil de Twitter, ha colgado sendos mensajes donde asegura que el PSOE «va a seguir siendo cobarde» con la memoria histórica y «no se atreve a dignificar nuestras calles».

En otro de los mensajes tilda de «vergüenza» que su socio de gobierno «no tenga la valentía de responderleni a sus fusilados».«Mucho acto en Orive de propaganda [recientemente hubo un acto de reconocimiento] y poca acción de reparación», ha finalizado.

En la sala de prensa, ha sido más cauta. Al ser preguntada por si Movilidad cambiará las calles antes de las municipales del 26 de mayo, se ha limitado a indicar que «eso habrá que preguntárselo a esa Concejalía». «Todos los trámites para el cambio de calles están hechos», ha sentenciado.

La edil de Participación Ciudadana también se ha referido a la noticia adelantada por ABC, por la que el Ayuntamiento no podrá cambiar el nombre de una de calles, la de Cronista Rey Díaz hasta que no haya resolución judicial al respeto -los familiares han llevado su salida del callejero a los tribunales-. Su familia presentó ante el Ayuntamiento un recurso de reposición solicitando que no se cambiara el nombre de la calle hasta que no fallara el juez y no hubo respuesta en el plazo fijado, con lo que por silencio administrativo la modificación queda bloqueada hasta que fallen los tribunales.

Doblas ha señalado hoy que «lamentamos» que el Ayuntamiento haya incurrido en ese silencio administrativo. Y ha intentado restarle importancia, pese a que la memoria histórica es una de las cuestiones estrella de la agenda de IU en el Consistorio: «Lo único que sucede es que debe procederse a esperar a la resolución judicial».

Interrogada por si la responsabilidad habría sido de la Gerencia de Urbanismo, como indican fuentes municipales, se ha limitado a indicar que «habrá que determinar la responsabilidad y las incidencias que ha tenido» este cambio de calle. «Es verdad que en el trámite burocrático del Ayuntamiento pueden ocurrir múltiples incidencias», ha concluido.