En tierra hostil

Mario Flores CÓRDOBA Actualizado: 13/05/2019 08:24h

Era la primera vez que lo veía. A pesar de haber pasado por allí varias veces no me había percatado de su existencia. Se encuentra a la entrada de la avenida de Cádiz, anclado sobre un seto y luciendo esplendoroso en una chapa metálica. El caso es que se me heló la sangre cuando lo leí: «Córdoba libre de violencias machistas», decía. Las manos empezaron a temblarme sobre el volante porque, de un modo u otro, me hizo tomar conciencia de que me estaba adentrado en un territorio hostil: de repente Córdoba se había vuelto tan violenta que las autoridades debían apelar a los buenos sentimientos de los ciudadanos para evitar