Tiempo ordinario

Javier Tafur Córdoba Actualizado: 09/06/2019 08:17h

Pedro García anuncia quese va, pero dentro de cuatro años. Pues como todos, más o menos. Yo no se porqué no hay alguno de estos fenómenos que lo diga y lo ejecute en el acto. El que nos ocupa confiesa que ha fracasado, que ha contribuido a que Izquierda Unida obtenga los peores resultados de su historia y que, en consecuencia, su ciclo político ha concluido. Pero, sin embargo, se queda cuatro años más de concejal. Habrá benévolos que entiendan que lo hace por el compromiso adquirido con su electorado. Habrá malévolos que prefieran pensar que lo hace para rematar el asunto, o sea, para que a IU no la votenCuatro años son tiempo suficiente para labrarse un futuro, incluso en el pasado, como corresponde a un arqueólogo