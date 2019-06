APUNTES AL MARGEN El temblor de piernas En la Junta de Andalucía hay canguelo cuando se habla de destituciones

Seguir Rafael Ruiz Córdoba Actualizado: 23/06/2019 08:21h

Una información aparecida en la sección de Cultura de ABC ha puesto de los nervios a los responsables de la Junta de PP y Cs. Constataba esa noticia, firmada por el periodista Luis Miranda, una cuestión que lleva en el boca a boca muchas semanas. Que los responsables correspondientes tienen el plan de renovar los cargos directivos de las principales entidades culturales de Córdoba, salvo el C3A y la Orquesta, que funcionan con un criterio particular. Es decir, Medina Azahara, el Museo Arqueológico, la Filmoteca de Andalucía y el Museo de Bellas Artes.

Estos nombramientos forman parte de una segunda oleada de designaciones que el Gobierno andaluz pospuso, no se sabe muy bien por qué, para el momento posterior a las elecciones municipales. Teóricamente, se trataba de dar una imagen de normalidad hasta tanto se cerrase el ciclo electoral. Un criterio que ha afectado a otras entidades del sector autonómico de la importancia de la RTVA, cuya renovación llevaba años bloqueada por un inconfesable pacto entre socialistas y populares. Ha sido decir en público lo que se plantea en privado abiertamente y surgir el temblor de piernas. Ese «no vaya a ser que parezca» que ha presidido ciertas gestiones autonómicas desde la investidura de Juanma Moreno. Un poco de sensatez debería presidir esta cuestión independientemente de las instituciones a renovar, las personas que ahora las dirigen (que se merecen el respeto debido) y las que las gestionarán en el futuro (a las que hay que pedir conocimientos y experiencia en la materia).

En la Administración, hay dos tipos de cargo. Los que se dirimen por libre designación y los que se designan por métodos como las oposiciones o los concursos de méritos basados en unas normas objetivas. Lo ideal es que los segundos fuesen la regla y los primeros, la excepción. Pero en la Junta sucede que hay un montón de puestos que se cubrieron vía decreto confiando en personas que reúnen unas condiciones concretas pero que no compitieron con nadie por el cargo. Son puestos donde la afinidad política, ideológica o personal fue «el criterio». Como todos somos mayores en la sala, se entiende que tanto quien nombró como quien aceptó el nombramiento eran plenamente conscientes de que su situación está en las precarias manos de los vaivenes de la política. Si algo tengo claro, es que el PSOE tardará tres coma seis en pulsar el botón del asiento eyectable en cuanto vuelva al poder. Sin debate alguno.

Tengo para mí que un verdadero cambio en Andalucía se va a producir el día en que la aburrida y burguesa costumbre de prepararse unas oposiciones sea la norma para el acceso a la función pública dejando la libre designación para los cargos de verdadera significación política. La constatación de que la Agencia de Instituciones Culturales sólo pagaba sueldos no debería sorprender. Se creó para eso: contratar de forma libre a quien acababa trabajando en la Administración. Fue, como tantas otras entidades a las que ahora se llama «chiringuito», una forma bastante eficaz de subvertir el Derecho Administrativo, siempre tan puntilloso.

Mientras eso pasa, o no, ese miedo a designar a quien se tiene pleno derecho (a tomar determinaciones, a gobernar) sólo revela que el PP y Ciudadanos se siguen viendo como invitados en fiesta ajena. Los guardeses del cortijo mientras el señorito está de montería. Y no. El nuevo Gobierno andaluz tiene perfecto derecho a designar a quien le parezca oportuno, la oposición a pedirle cuentas por ello, los tribunales a controlar la legalidad de las decisiones y la ciudadanía a opinar sobre la materia dando su voto en la próxima convocatoria electoral. Lo que sí parece oportuno recordar es que el tiempo para implementar nuevas líneas de gestión, acertadas o no, se está dejando pasar mientras se mira al techo con ese miedo incomprensible al qué dirán.