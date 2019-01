CULTURA Los teatros municipales de Córdoba perdieron en 2018 público pero ganaron aforo por espectáculo El cierre por obras del Gran Teatro deja unos 19.000 espectadores menos en total

Más de 185.000 espectadores para un año con el Gran Teatro de Córdoba a medio gas y con una ocupación media de los diferentes espectáculos que superó a la de 2017.

Los espacios escénicos del Instituto Municipal de Artes Escénicas ( IMAE) pasaron el año pasado con buena nota teniendo en cuenta las dificultades que se plantearon con las obras en el principal recinto de la ciudad y aunqueel resultado no podía ofrecer más que un descenso en el número de espectadores, también se logró mayor asistencia a las funciones.

Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso ABC, en 2018 pasaron por alguno de los 179 espectáculos previstos un total de 185.598 espectadores. Unos 19.000 menos que el año anterior.

El Gran Teatro permaneció cerrado desde enero a octubre y sólo se volvió a incorporar a la escena cuando terminaron las obras de adaptación de accesibilidad. Se esfumaron siete meses y el Festival de la Guitarra.

El análisis de las cifras da sin embargo que los espectáculos que se programaron tuvieron mejor asistencia. En 2018 se programaron 179 espectáculos con 274 funciones, porque muchos de ellos se hicieron, al menos, en dos ocasiones. En total, el aforo medio fue del 76,4 por ciento. Es decir, tres cuartas partes de la capacidad.

Mejora este porcentaje lo registrado en 2017, cuando se programaron 190 espectáculos y 315 funciones, sobre todo por los musicales «Cabaret» y «Dirty dancing». La ocupación llegó al 71,5 por ciento de promedio.

Mejora notable de la Axerquía

El análisis por las salas confirma el mismo dato, con alguna excepción. En el Gran Teatro hubo 26.383 espectadores, por los 87.308 del año anterior. Mejoró notablemente la afluencia al Teatro de la Axerquía, y donde los espectadores crecieron un 38 por ciento, desde los 47.425 que hubo en 2017 hasta los 65.801 de 2018. En esta cifra influyen conciertos de masas, sobre todo en octubre, cuando actuaron Raphael y Vetusta Morla, que saldaron su presencia con llenos absolutos.

Más singularidad ofrece la cifra de asistentes al Teatro Góngora, que tuvo que acoger muchos de las representaciones que no se podían realizar en su «hermano mayor» debido a las obras: de cien títulos y 158 funciones a 121 y 202 en 2018. Sus espectadores fueron 80.804, lo que representa a casi 16.000 más que en el año anterior, y sin embargo el porcentaje de ocupación fue menor. Eso viene dado por el uso de otro escenario de menor capacidad como es la Sala Polifemo, donde se celebran espectáculos con un formato más reducido que no siempre han tenido el mismo atractivo y en ocasiones no superaron ni el 25 por ciento del aforo. Por eso su porcentaje en total no pasó, según la estadística del Instituto Municipal de las Artes Escénicas, de un 70 por ciento. Eran tres puntos menos que el año anterior, que ya había empezado a ser especial para la sala de la calle Jesús y María: la temporada de abono 2017/2018 de la Orquesta de Córdoba se hizo al completo allí por el cierre del Gran Teatro.