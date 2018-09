MOVILIDAD Los taxistas pedirán a Fomento poder cobrar por la app por adelantado del trayecto como Uber y Cabify Pedro García anuncia que luchará con todos los medios para impedir que la multinacional se instale en Córdoba

El presidente de Autaccor, Miguel Ruano, ha anunciado este jueves en el Ayuntamiento de Córdoba que solicitará un cambio a la Consejería de Fomento para que les permitan las nuevas apps de VTC multinacionales, el cobro al inicio de la carrera y que los usuarios paguen un precio de antemano por el trayecto que elijan, independientemente de las circunstancias de la vía. «Legalmente dentro de la regulación a la que está sometido el sector del taxi no está permitido, por lo que la voluntad de competir se queda bloqueada», ha señalado Ruano. De esta forma, «el precio del taxi va a ser cierto siempre, sin influencias de la lluvia o eventos multitudinarios», ha anunciado el presidente de los taxistas. Eso no quita, según Ruano, que si el taxi se para en la calle, su modo de tarificación sea el taxímetro.

Estas declaraciones las hace Ruano un día antes del desembarco de la multinacional Uber con 50 coches VTC en las calles de Córdoba.

El presidente de los autónomos del taxi en Córdoba ha asegurado que en estos momentos sí hay precios fijos de los servicios a las barriadas como El Higuerón, cuyo trayecto cuesta unos 14,25 euros o la visita a Medina Azahara. Esperamos que se informe a los turistas de estas tarifas y se publicite.

Ruano ha lamentado que el autobús que va del Museo de Medina Azahara al complejo arqueológico, ahora declarado Patrimonio de la Humanidad, no se le permita a los taxistas, sólo a una empresa privada que está «desbordada». La situación que denunciarán ante la Junta es «injusta».

Por su parte, el concejal de Turismo, Pedro García ha asegurado que va a «intentar por todos los medios que no se instalen estas multinacionales en Córdoba». Tras este anuncio, García no supo precisar exactamente cómo iba a impedir el desembarco de Uber en Córdoba (previsto para este jueves 28 de octubre) porque lo dice como portavoz de un partido político no como asesoría jurídica, pero ahora mismo desconoce las herramientas «porque no sé cuáles van a ser», ha reconocido.

García y Ruano han querido recordar que el servicio de taxi en Córdoba está valorado por los turistas con un 9,5 sobre 10 y se coloca en el número 36 a nivel nacional en cuanto a precios.