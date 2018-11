Siete voces de Córdoba para entender mejor la violencia machista

«Es difícil probar que sufres violencia psicológica»

Lucía aguantó durante 13 años una relación de maltrato. Un día, él la lanzó contra una cristalera, que estalló en pedazos. Vio la muerte cerca. Sus hijos, de 12 y 8 años, estaban delante. Decidió no soportarlo más y acudió al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), donde le ofrecieron mudarse a una casa de acogida en la ciudad donde vivía, Granada. No lo dudó: metió sus cosas en una mochila y se llevó a los niños. Recibió una ayuda psicológica que fue clave para su decisión de empezar una nueva vida. Se instaló en Córdoba, primero en una vivienda del IAM y después en un piso tutelado antes de alquilar uno con sus propios medios. Lo dejó todo atrás, no avisó a su familia para no ponerles en riesgo. Con el tiempo, ellos comprendieron que era todo lo que podía hacer.

Unos años después inició una nueva relación con otro hombre, en la que volvió a sufrir violencia, esta vez psicológica. Sólo duró un año. Le denunció y resultó absuelto por falta de pruebas. «Es difícil probar que has sufrido violencia psicológica», dice. Lamenta que no tuvo la «astucia» de llamar a testigos, grabar sus insultos o guardar los mensajes en que la amenazaba. Recomienda a las víctimas no cometer el mismo error.