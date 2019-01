SOCIEDAD Servicios sociales en Córdoba: hasta cinco meses de espera para atender situaciones límite Los problemas de plantilla mantienen saturados los centros, a los que acuden en busca de soluciones al paro y el hambre

Pilar García-Baquero

José Antonio tiene 50 años y es albañil en paro. Sobrevive con una ayuda de 420 euros y una vecina del barrio le deja una habitación para que no duerma en la calle. De esos 420 euros pasa 200 de pensión a dos de sus tres hijos, que viven con su madre en la que era su casa. Espera en uno de los asientos del Centro Municipal de Servicios Sociales de la calle Motril. Solicitó una cita en este centro público hace un mes y se la dieron para mediados de abril. Busca trabajo, de lo que sea, porque su situación es desesperada. No es el único: una decena de personas pide al guardia de seguridad, que es quien atiende, hablar con las trabajadoras sociales. No pueden esperar. No tienen para pagar la luz y el agua, y las bolsas de comida que les aporta Cáritas no llegan todos los días.

Los usuarios de los servicios sociales de una de las zonas más deprimidas de la capital han esperado una media de entre cuatro y cinco meses para ser atendidos. De esta situación ya tiene constancia el Consejo del Movimiento Ciudadano, que ha exigido al delegado de Servicios Sociales, Juan Hidalgo, que se adopten las medidas necesarias para que se reduzca este tiempo a un máximo de 15 días. Por su parte, la edil del PP María Jesús Botella ha llevado a Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Córdoba esta situación para que sea abordada en el próximo Pleno. La concejala popular cree que «los servicios sociales municipales son un claro ejemplo de mal funcionamiento, de mala gestión; un tema muy sensible pero que la alcaldesa no se toma en serio». Botella achaca esta situación a la falta de plantilla, a la precariedad laboral, la mala política de contratación y la falta de convocatorias de empleo público para trabajadores sociales y psicólogos.

El PP señala la falta de plantilla , la precariedad y la falta de convocatorias para trabajadores sociales y psicólogos

Las circunstancias de cada una de las personas que cruzan el umbral de estos centros no admite demora. Una de ellas es Asunción, viuda, que a sus 60 años acude con su hijo Juan Luis al centro de la calle Motril. Llega desde el polígono Guadalquivir, donde, asegura, los vecinos le hacen la vida imposible. Está a punto de agotar la prestación por desempleo y Asunción, con un asma crónico que le impide subir escaleras, recoge latas de aluminio de la calle y saca unos cinco euros al día para poder salir adelante junto a su hijo, sin trabajo ni ayuda de ningún tipo pese a tener una discapacidad del 44 por ciento. «Sólo me llaman a trabajar una semana en la feria de Córdoba, de feriante. Con eso no puedo comer todo el año», lamenta este joven, resignado a buscar trabajo fuera y abandonar a su madre. «En Sadeco me llamaron una vez, hace tiempo, pero sólo para unos meses. ¿Y luego qué?», se pregunta, buscando respuestas.

Junto a ellos, una mujer morena de unos 40 años espera que la atiendan para pedir un techo bajo el que vivir con su hija. El piso que tiene lo comparte con su exmarido, con el que tiene una hija. «Cuando él viene yo me tengo que salir», afirma. Además, de su segunda pareja está separada y está calificada como «mujer víctima de violencia machista» en el nivel de riesgo alto. «Mi segunda pareja era magrebí, él está allí en Marruecos ahora, pero su gente está aquí y ellos no actúan solos. Tengo miedo», asegura, mientras pide una vivienda social para ella y su hija menor. Las circunstancias son similares en todos los centros de servicios sociales municipales, aunque los que más demora arrastran son los de las zonas de exclusión social como Sector Sur o zona Norte. En el plano político, al cogobierno de PSOE e IU las críticas le vienen de todos los flancos, y no es para menos: el plan de rescate era la gran apuesta de Isabel Ambrosio.