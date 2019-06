Seis hitos para entender mejor la primera semana de Bellido como alcalde de Córdoba

La Gerencia, el ente municipal que se encarga de dar las licencias o de tramitar los cambios en el planeamiento, no funciona y necesita una reforma profunda. Eso absorberá muchas horas a Fuentes. Y Hacienda también le ocupará su tiempo , aunque la ventaja es que las cuentas municipales las saneó el PP en el ciclo 2011/2015. Le tocará, además, sentarse a negociar cada año con Vox para que el bipartito PP-CS pueda sacar adelante los dos principales documentos que debe aprobar cualquier gobierno local: ordenanzas fiscales (impuestos y tasas) y presupuestos.

Bellido ha formado un núcleo duro en el que, además, todos conocen el funcionamiento del Ayuntamiento de Córdoba salvo Albás. No se puede olvidar que en el bipartito PP-CS, son mayoría los ediles sin experiencia en la gestión municipal : de sus 14 miembros, sólo cuatro, todos del PP y en el mandato 2011/2015, saben lo que es dirigir una Concejalía: Bellido (fue edil de Hacienda y Contratación); Torrico (Presidencia, donde repite ahora); Laura Ruiz (Infraestructuras) y Juan Miguel Moreno Calderón (Cultura, que vuelve a ostentar).

Las primeras «herencias»

La regidoda saliente, Isabel Ambrosio, y el nuevo alcalde, José María Bellido, esta semana - ABC

El «traspaso de poderes» entre los cogobiernos entrante, PP-Cs, y saliente, PSOE-IU, no ha sido plácido. En el bipartito de centro-derecha, en el arranque de la semana, se lamentó la interlocución casi inexistente con los ediles salientes, aunque luego se ha asegurado que los contactos se encauzaban.

En la cesión de «carteras», no tardaron en saltar los problemas, como era de esperar tras un mandato en el que la gestión fue deficiente. El mismo martes, el alcalde y el edil de Deportes, Manuel Torrejimeno (Cs), abordaron la situación de la piscinas municipales al aire libre de Fuensanta y calle Marbella, que siguen cerradas. El malestar vecinal es patente, pues no se abren al no estar adjudicada su gestión. El regidor denunció que la situación administrativa de esos equipamientos era «un auténtico caos». Y se comprometió, junto a Torrejimeno, a que estuvieran abiertas en un plazo de 15 a 20 días.

Otro tema sensible lo reveló la edil de Asuntos Sociales, Eva Timoteo (Cs). Las Escuelas de Verano, con 2.000 plazas para niños (buena parte de ellos en riesgo de exclusión) ya adjudicadas, no arrancarán el 1 de julio, como estaba previsto. La concejal denunció que IU, que ostentaba antes esta Concejalía, no sometió a exposición pública el expediente, pese a firmarse en abril, de esta iniciativa, algo obligatorio y que conlleva quince días. Por ello el programa se verá notablemente recortado, pues debe concluir el 31 de julio.

Timoteo, una de las caras nuevas en la gestión municipal, también amagó con que hubiera un serio problema en la prestación de la ayuda a domicilio, lo que podría afectar a unas 2.400 personas. El jueves dijo que «está en el aire por la mala gestión» de IU, porque se topó con su contrato sin prorrogar. No obstante, al día siguiente, anunció que dicha prórroga estará a tiempo.

Eso sí, es la última, con lo que hay que sacar un nuevo concurso y su adjudicatario debe estar operativo el 1 de julio de 2020. Dado el fuerte volumen económico de la operación, la licitación tardará en materializarse. Y Timoteo advirtió de que «ya vamos tarde» para sacar el nuevo contrato.