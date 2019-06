MEDICINA «Seguimos en la Mancha porque las condiciones son mejores que en Córdoba» Los médicos cordobeses que trabajan en la comunidad vecina tienen un salario superior con menos guardias

La historia de la radióloga Rocío Lerma es similar a la de muchos otros médicos que, formados en Andalucía, han optado por desarrollar sus carreras profesionales en otras comunidades o incluso en el extranjero. Para una cordobesa como Rocío, trabajar en una comunidad autónoma cercana y bien conectada por carretera y tren como Castilla La Mancha no supone demasiado problema. Menos aún cuando las condiciones son mucho mejores.

Rocío Lerma realizó la carrera de Medicina en Córdoba y la residencia en Sevilla, pero actualmente trabaja en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, donde lleva desde el año 2015. Es una médica «de ida y vuelta». «Cuando acabé la residencia hice una sustitución y se me acabó el contrato. Cuando me vi sin trabajo, me fui a Ciudad Real, donde hay muchas oportunidades y la situación es mucho mejor», declara a ABC Córdoba.

En Castilla La Mancha salieron al poco unas oposiciones que Rocío Lerma aprobó, de modo que tiene la plaza en propiedad. Pero la tierra llama, así que Rocío decidió volverse a Córdoba, donde trabajó en el Reina Sofía de Córdoba y en el Hospital de Pozoblanco. Las cuestiones familiares, pero también laborales, motivaron su vuelta de nuevo a Alcázar de San Juan: se casó con un manchego, al igual que ella profesional sanitario, que no encontró trabajo en Córdoba, pero sí en su tierra natal. De modo que ambos volvieron a tierras castellanas. «Y aquí seguimos, porque las condiciones son mucho mejores», afirma.

Rocío pone como ejemplo de la mala situación de los profesionales médicos la dificultad para acceder a una plaza en propiedad. «La gente de mi edad se acaba de examinar ahora y esas oposiciones no se han resuelto ni se van a resolver en mucho tiempo», sostiene, cuando ella ya lleva años como funcionaria de la comunidad autónoma vecina. Aun así, la radióloga confirma que le gustaría volver a Córdoba«pero con mi plaza» asegurada. Para conseguirla no tendría que hacer otras oposiciones que ya tiene aprobadas en Castilla La Mancha, sino esperar a un concurso de traslados entre comunidades y a tener los puntos necesarios. En cuanto a los sueldos, Rocío Lerma confirma lo que todo el mundo sabe en Andalucía: «Se gana más aquí». En su caso, con menos experiencia que otros profesionales andaluces y realizando cuatro o cinco guardias al mes, se alcanzan los 4.500 euros mensuales, «y eso en Andalucía es muy difícil». Rocío ha llegado a realizar hasta 10 guardias al mes en Córdoba, una barbaridad en una profesión que requiere una concentración continuada. Pese a todo, es firme al concluir que «al final volveremos, porque es verdad que quiero estar con mi familia y nos gusta Andalucía».