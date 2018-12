PATRIMONIO El Salón Rico de Medina Azahara en Córdoba, sin respuestas para el cierre después de diez años La World Monuments tiene el dinero dispuesto, pero la Junta no firma el convenio

Félix Ruiz Cardador

EL Salón Rico de Medina Azahara bien podría denominarse ahora mismo el salón pobre, en minúscula por supuesto. Y no por su enorme valor histórico y artístico, que nadie podría discutir, sino por su triste situación administrativa. En breve se cumplirán diez años de que se cerraron las visitas al público, una década que ha estado marcada por los incumplimientos en los plazos de restauración prometidos por los diversos consejeros de Cultura de la Junta de Andalucía de dicho periodo y por los parones derivados del embrollo burocrático.

Lo más curioso del asunto es que incluso hay organismos internacionales con fondos dispuestos para intervenir en este espacio, considerado la joya corona del yacimiento y que era el lugar en el que Abderramán III realizaba sus grandes recepciones diplomáticas. Una de las organizaciones que está detrás de esta iniciativa es World Monuments (WMF), una fundación filantrópica internacional con sede en Nueva York y dedicada a recuperar edificios históricos. Ya financiaron parte de la anterior fase, la que quedó inconclusa, y su portavoz España, Pablo Longoria, está a la espera desde hace años de firmar un convenio con la Junta de Andalucía.

«Ya he visto pasar a cuatro consejeros», explica Longoria en conversación con ABC y en referencia a Paulino Plata, Luciano Alonso, Rosa Aguilar y Miguel Ángel Vázquez. Del asunto habla el responsable de World Monuments con cierta melancolía. No deja de ser muy kafkiana la paradoja de que haya dinero privado dispuesto (cerca de 150.000 euros en esta fase y unos 600.000 en total), pero que la parte pública no sea capaz de aprovecharlo por problemas de orden administrativo.

La Administración autonómica sí ha movido pieza en la precampaña, quizá consciente de que éste es uno de los principales flancos débiles de Medina Azahara, emblema que la Junta y el PSOE-A han utilizado de forma recurrente como elemento promocional de las bondades de su gestión. El consejero, Miguel Ángel Vázquez, anunció a inicios de noviembre que durante la próxima Navidad el Salón Rico volverá a abrirse de nuevo. Lo hará, eso sí, de forma restringida y a pesar de que las obras de la última fase están aún sin concluir.

La vinculación de World Monuments con Medina Azahara se remonta a hace una década, cuando esta organización se decidió a invertir en Andalucía. Se desplazaron a varios monumentos, como la Alhambra o los Dólmenes de Antequera, pero lo que les fascinó fue el Salón Rico de Medina Azahara y la posibilidad de colaborar en la restauración, por ejemplo, de sus famosos atauriques. La colaboración comenzó luego al poco tiempo, pero todo empezó a volverse neblinoso en 2014, cuando se pararon las obras por los ya referidos problemas técnicos y administrativos. La Junta no ha explicado con detalle lo que ocurrió, pero lo cierto es que la desvinculación con la anterior empresa se ha enredado y las obras han estado años sin recepcionar.