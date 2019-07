Turismo Las rutas guiadas por Córdoba proliferan Actualmente hay una decenas de empresas que ofrecen el servicio de distintas visitas organizadas por la ciudad

Decenas de empresas ofrecen el servicio de visitas guiadas para descubrir la ciudad. Desde los famosos «tour free» hasta algunas organizadas que necesitan inscripción previa. Según cuenta Ana Berjillo, guía cordobesa, «todos tenemos más o menos tres rutas diseñadas que se ajustan al tiempo que tiene el turista». Así, si alguien tiene poco tiempo puede optar por la más rápida de una hora y media que se centra en La Mezquita-Catedral; para los que buscan conocer algo más, además de el icónico monumento, se da una vuelta por los alrededores para perderse por el barrio judío y algunas de las calles más emblemáticas de Córdoba; y en tercer lugar, un tour de cuatro horas que además de englobar las rutas anteriores, se amplia al Alcázar de los Reyes Cristianos.

Mientras el grupo se prepara para empezar el recorrido, Berjillo considera que «ahora la ventaja es que hay menos gente por lo que quien viene, recibe más atención». Así, en el mes de julio encontramos sobre todo familias de otros lugares de España que están veraneando en las costas andaluzas y pasan un día o dos por la antigua ciudad califal. «De todos modos, desde hace cinco años hay más turismo», observan los guías. «Puede ser porque hay más miedo al terrorismo y ciudades muy turísticas como Egipto o Jordania han bajado el número de turistas». Por otro lado, «Córdoba es más barata» agrego.

Otros guías turísticos solamente se dedican a explicar la Mezquita-Catedral en exclusividad. La visita que incluye el precio de la entrada, tiene una duración de una hora y cuarto. «La ventaja es que realmente ves y entiendes la importancia de este monumento en la historia de nuestra ciudad», apunta Verónica Gónzalez, otra guía turística. «Si le apetece se puede unir a la siguiente visita que comienza en media hora», informa Gónzalez en italiano a un turista que al ver el paraguas rojo se acerca a preguntar.

«Si hablamos de turismo en Córdoba, el agosto del resto de España es nuestro mayo», confirma Berjillo. De todos modos, la percepción es que hay un prejuicio con el verano cordobés debido al calor. La guía se refiere a que hay opciones para evitar los días de altas temperaturas, concretamente, ella propone las visitas matinales o nocturnas de Medina Azahara. «Incluso tenemos tours especiales para los cordobeses a mitad de precio».

La mayoría de turistas, ya sean extranjeros o nacionales, están de acuerdo en que «la ciudad no es cara y se puede ver fácilmente porque todo está muy cerca», opina un argentino que tiene pensado estar tres días aquí antes de irse dirección Sevilla. No es el único que hace «la ruta andaluza» que consiste en Sevilla, Granada y Córdoba. «Eso es gracias al AVE que ha movilizado mucho este tipo de viajes», observa González. Además «se come muy bien», dice una familia que hace cola para entrar en la Mezquita-Catedral. «Ayer probamos un salmorejo que no tiene desperdicio», afirman. Entre los turistas también hay dos perfiles más diferentes en cuestión de alojamiento y hospedaje. Mientras que los que vienen desde más lejos suelen optar por hoteles, los españoles prefieren un piso para alquilar unos días. O incluso, hay algunos que vienen y se van el mismo día gracias a la «buena combinación del tren y la oferta de horarios», cuentan dos jóvenes.

Si nos centramos en los que vienen de más lejos, según los empresarios, muchos son franceses, argentinos, japoneses y cada vez, más coreanos.

Al final, el sector turístico busca adaptarse a las necesidades de cada viajero. Así, los «tour free» son para las personas que viajan «low cost». En el caso cordobés, argentinos que con mochila a espalda se van recorriendo España. «Este tipo de tour están bien porque cada uno paga la propina que ve conveniente», explica Berjillo. A otros, como grupos de amigos más adultos o familias con niños, «les gusta llevar todo más organizado y pagan algo más para asegurarse que han hecho toda la visita y conocen completamente la ciudad y todos sus rincones al detalle», añade la guía.