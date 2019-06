ACTUACIÓN EN LA PLAZA DE TOROS Rosalía, al público de Córdoba tras su concierto: «Esto no se me va a olvidar en la vida» Cuelga en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento: «Ojalá, el universo me permita cantaros siempre»

Baltasar López @BaltasarLB Córdoba Actualizado: 17/06/2019 14:47h

El concierto de Rosalía en Córdoba se convirtió en un fenómeno social en la capital que retendrán en sus retinas miles y miles de vecinos de Córdoba. Decían que la superestrella catalana tenía ganas de tocar aquí y de hacerlo en la Noche Blanca del Flamenco. Y parece que era así.

ESTO NO SE ME VA A OLVIDAR EN LA VIDA💛 te quiero Córdoba.. Ojalá el universo me permita cantaros siempre.. No hay nada q se compare a lo q me hicisteis sentir ayer🙏🏼 pic.twitter.com/rYHGLNZAvC — R O S A L Í A (@rosaliavt) 16 de junio de 2019

La cantante ha dejado en sus redes sociales un pequeño vídeo de su actuación en el que sus seguidores le gritan: «¡Rosalía, Rosalía, Rosalía!» y un mensaje de agradecimiento a las 10.000 personas que acudieron a la Plaza de Toros el sábado a contemplar su espectáculo.

Rosalía arranca su mensaje al público de Córdoba así: «ESTO NO SE ME VA A OLVIDAR EN LA VIDA». Hay que recordar que el uso de mayúsculas en redes sociales viene a ser algo así como si se estuviera alzando la voz o gritando.

Luego añade: «Te quiero Córdoba. Ojalá, el universo me permita cantaros siempre.. No hay nada que se compare a lo que me hicisteis sentir ayer».