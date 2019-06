POLÍTICA IU rompe el acuerdo con UDIM: los socialistas seguirán gobernando en Montoro La formación reprueba la entrada del PP en el acuerdo; UDIM niega que haya un pacto a tres

S.L. @abccordoba CÓRDOBA Actualizado: 12/06/2019 08:56h

Izquierda Unida ha dado por roto el acuerdo con UDIM en Montoro «después de que esta formación política incumpliera el acuerdo pactando con el PP».

Según apunta IU en un comunicado, «el acuerdo de gobierno era exclusivamente con UDIM y que la entrada del PP se sitúa al margen de lo acordado y votado por la Asamblea Local de IU Montoro».

Tras la votación del acuerdo, «conocimos que el PP ha impuesto a UDIM condiciones a su apoyo de investidura y pactar medidas a ejecutar por el gobierno, un hecho que IU desconocía ya que en un principio se trasladó que su intención era un apoyo a esta investidura para facilitar un cambio en el municipio, sin anunciar más condiciones». Además, este acuerdo entre UDIM y PP era conocido desde la dirección provincial de los populares, según apunta IU.

«Izquierda Unida somos una organización seria, coherente y honesta y que en ningún caso vamos a permitir formar parte de un acuerdo de gobierno con el PP que es antagónico a un programa de izquierdas y políticas transformadoras para los montoreños y montoreñas».

Tras esta situación, «IU manifesta que damos por roto el acuerdo con UDIM, que no lo apoyaremos en el pleno de investidura de este próximo sábado y que la opción escogida será no apoyar a ninguna fuerza política y cerrar todas las negociaciones».

Explicaciones

Por su parte, UDIM ha manifestado a través de las redes sociales que el acuerdo con el PP «no es cierto». «En ningún momento se ha pactado un gobierno con las tres fuerzas políticas, siempre se ha mantenido que el acuerdo era de un cogobierno con IU y un apoyo a la investidura del PP».

Ante ello, «y teniendo en cuenta que los acuerdos no han sido respetados por IU, incumpliendo con excusas y falsedases lo pactado, obligados y presionados por su Dirección Provincial, con no sabemos que motivos, desde UDIM no llegamos a comprender otras cuestiones ante esta decisión que las estrictamente partidarias».

Los populares de Montoro también han alzado la voz para aseverar que «el PP no ha pactado con UDIM en ningún momento».

En este sentido, la formación asegura que «no hemos pedido ningún tipo de presencia en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montoro, sólo se debían acordar una serie de propuestas a llevar a cabo por el bien de Montoro, propuestas que distan mucho de ser de "derechas" o "izquierdas"», proposiciones que «no están ni firmadas ni comunicadas».