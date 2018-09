Los retos del nuevo curso político en Córdoba: precampaña, dudas electorales y fisuras en el bipartito

El movimiento es táctico . En tres años y pico, la economía ha cambiado y los debates, también. La sociedad ha pasado de premiar a Stop Desahucios a ver cómo florecen las inmobiliarias. La situación contable municipal es completamente distinta producto de años de represión obligada en el gasto, sobre todo, de personal. En estas circunstancias, el debate no es de pureza ideológica sino de elementos prácticos. Quién gestiona mejor la ciudad , qué recursos necesita para ello, qué impuestos quiere cobrar. Los socialistas nunca vieron las medidas más extravagantes de sus socios de IU y Ganemos. De hecho, pocas de ellas se han puesto en práctica.

La campaña electoral impregna la gestión de manera relevante. La Alcaldía socialista de Isabel Ambrosio, tan escuálida en votos como necesitada de apoyos, ha mutado . Desde los rasgos de izquierda-izquierda con los que comenzó el mandato, ha ido lijando asperezas , dejándose por el camino purezas ideológicas. El objetivo es obvio. Cubiertas las necesidades del electorado por el flanco de IU-Podemos resulta que donde están los votos en Córdoba, España y Europa es en el centro político. Donde no valen los golpes de pecho y entra en juego la gestión práctica. La p rueba de fuego , la determinación de pactar la visita nocturna de la Mezquita-Catedral con el Cabildo en vez de mantener la polémica abierta que el PSOE sabe que no va a dar ningún fruto.

Por su parte, Ciudadanos no tendrá un candidato hasta el mes de enero de 2019 . Se trata de una determinación de la dirección del partido que pretende tomarse las cosas con calma. Incluso con demasiada calma.

Las encuestas internas del PP aseguran que conservará el puesto como fuerza más votada . Los socialistas auguran , sin embargo, un alza relevante de sus posiciones. La realidad es que todos los análisis se basan en unas municipales que no coincidan con ninguna otra cita electoral. Dada la espumosa situación del Gobierno central, conviene no hacer cábalas al respecto. Cualquier cosa puede ocurrir de aquí al mes de mayo de 2019.

Los populares han optado por un mensaje fuerza y es que el Ayuntamiento de Córdoba no carbura . Que la gestión es deficiente y su labor se centra más en fuegos artificiales de escasa incidencia en el ciudadano de a pie. Bellido ha optado por distanciarse de la agenda municipal, que ha quedado en manos del viceportavoz Salvador Fuentes, para hacer una precampaña callejera. Se trata de actos pequeños que ni siquiera pueden considerarse mítines.

Lo que los estudios de opinión pública llaman prescriptores. Personas con ascendiente en la forma de ver la vida de la comunidad a la que pertenecen. Se trata, prácticamente, de una obligación. Las encuestas coinciden en que en ambos casos el grado de conocimiento es bajo . Bellido trabajó en el equipo de Nieto pero no tuvo la exposición pública hasta este mandato. Ambrosio atesora ya una larga carrera pero ha tenido cargos donde la luz de los focos tiene menos relevancia. Tampoco ha sido, hasta el momento, una alcaldesa de las de abrazar niños.

Las tensiones en el cogobierno

El edil de Presidencia (PSOE) y el primer teniente de alcalde (IU), en el Ayuntamiento - R. C.

Si el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba no se ha roto ya es porque las partes han decidido no hacerlo. Bien porque prefieren llegar con un gobierno precario pero gobierno hasta las elecciones, bien porque no existe ninguna posibilidad de que se deje caer la Alcaldía.

Eso sí, los choques entre PSOE e IU tienen cada vez mayores consecuencias. Y es un error reducirlo solo a la reciente polémica por la Mezquita. Urbanismo tuvo que moderar su propuesta sobre los apartamentos turísticos. Las diferencias sobre cómo abordar el caso de Cosmos han sido notorias. Y es por una razón: la alcaldesa se presenta a las elecciones consciente de dónde están la mayoría de los votos.