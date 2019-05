Resultados Elecciones Municipales Córdoba 2019 Los «sanchistas» y el aparato del PSOE luchan por la Diputación de Córdoba Antonio Ruiz se postula ante los nombres de Isabel Ambrosio y Francisca Carmona

El presidente de la Diputación en funciones, alcalde de Rute y secretario general del PSOE en Córdoba, Antonio Ruiz, se ha apresurado a ofrecerse como candidato socialista seguir en el Palacio de la Merced, una vez que los socialistas ya saben que pueden seguir si cierran un acuerdo con Izquierda Unida que sería de interés mutuo y que, probablemente, permita que ambas partes cierren acuerdos de gobernabilidad en varios ayuntamientos de la provincia. Rute, entre otros, donde Ruiz ganó en votos pero con un empate a escaños con el PP que ha de solventar IU, convertido en el árbitro de la mayoría absoluta.

El movimiento del secretario general responde a unos intereses muy concretos. El oficialismo susanista está moviendo peones con el objetivo de mantener intactas determinadas parcelas de poder. Las diputaciones lo son. En Sevilla, las hostilidades ya son públicas donde el sanchista alcalde de Dos Hermanas, el histórico Francisco Toscano, ha pedido al susanista Rodríguez Villalobos que no se presente a la reelección. Que dé un paso a un lado para que se pueda realizar un cambio de rumbo acorde con los intereses de la dirección federal.

Córdoba es una de las presidencias de diputaciones que está señalada en el mapa de la sede de Ferraz, donde ayer mismo celebraron cumbre Susana Díaz y Pedro Sánchez con resultados no conocidos de momento. El caso es que Ruiz no es, ni de broma, la única alternativa sobre la mesa desde hace semanas. Los planes eran los contemplados en el caso de que Isabel Ambrosio ganara en la capital y los que se preparaban para la contingencia de una derrota.

Alternativas

Si había derrota, en el partido se extendió la versión de que Ambrosio intentaría hacerse con la presidencia de la Diputación. Ello le permitiría compaginar ese trabajo con el de portavoz municipal del grupo socialista e incluso le abriría la puerta a solventar determinados fichajes para la lista de Córdoba que tenían sentido para gobernar pero no para hacer oposición. Si Ambrosio ha gobernado con una lista que no estaba preparada, ahora tiene que liderar la oposición con personas que no tienen ninguna experiencia en ello. Si Ambrosio tenía éxito en la Alcaldía, tenía la opción de Francisca Carmona. La alcaldesa de Moriles ha revalidado la absoluta en el municipio y además cuenta con el factor género. El problema de Isabel Ambrosio es que el resultado electoral no le va a salir gratis del todo. Las decisiones sobre las listas le han llevado a granjearse enemistades que ya están realizando movimientos internos para pedir responsabilidades.

Tanto los diputados provinciales como el candidato a presidir la Diputación se eligen como los miembros del resto de listas. Las direcciones provinciales proponen y luego Ferraz dispone. El botón nuclear de Sánchez es entrar a saco en la elección de personas de su órbita digan lo que digan las direcciones territoriales. La realidad es que alguno de los referentes locales del PSOE, lo que se llaman barones, se han dejado unas pocas plumas en estas elecciones. Esteban Morales, alcalde de Puente Genil y hombre respetado en el partido, ha perdido la absoluta. Jesús Rojano, en Baena, se encuentra en manos ni más ni menos que de Luis Moreno. Que es como si ponemos a Lex Luthor a cuidar a Supermán para que se tome la medicación.

Entre todos los responsables locales, hay uno que se ha ganado el papel de orientador. El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha conseguido la absoluta y se ha comido literalmente a sus socios de Izquierda Unida. Montilla es de las poquitas agrupaciones de tamaño medio grande que se han declarado abiertamente sanchistas.