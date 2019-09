Sociedad Residentes del asilo de Villanueva de Córdoba, en pie de guerra por la inaccesibilidad de un parque público La alcaldesa de la localidad afirma que la rampa de acceso se encuentra ya presupuestada

J. López @abcórdoba VVA. DE CÓRDOBA Actualizado: 15/09/2019 08:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Familiares y personal de la Residencia Geriátrica Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba han mostrado su malestar por la «lamentable situación» en la que se encuentra, a su juicio, el aparcamiento del Parque San Gregorio, zona aledaña a las instalaciones de esta residencia para personas mayores. En una carta remitida a este periódico se apunta a que «la existencia de una valla metálica entre el aparcamiento y una finca privada acumula basura que provoca una situación insostenible ya que la suciedad atrae bichos e incluso se han podido ver culebras».

La directora del centro, Antonia Gutiérrez, apuntó en declaraciones a ABC que «es una zona donde se acumula mucha suciedad, mucha basura, lo último que hemos visto es ropa interior allí depositada», motivo que ha provocado que en reiteradas ocasiones se haya solicitado la limpieza de esta zona al Ayuntamiento de la localidad. Del mismo modo se ha solicitado el levantamiento de una pequeña pared de entre 4 o 5 metros que permita aislar esa zona, una obra que en caso de no contar con presupuesto municipal estarían dispuestos a acometer desde el centro para poner fin a esta problemática que se viene arrastrando desde hace tiempo.

Del mismo modo, desde la residencia se hace hincapié en la necesidad de construir una rampa de acceso al parque cercano a la residencia para eliminar las barreras arquitectónicas y permitir que los residentes en sillas de ruedas puedan acceder al mismo, al igual que una mejora en el mobiliario urbano para adaptarlo a las necesidades de movilidad de las personas mayores buscando una mayor comodidad porque «los bancos son tan incómodos que nuestros mayores se cansan muy pronto de estar ahí», según precisa la directora del centro.

Respuesta del Consistorio

Ante estas peticiones, la alcaldesa del municipio, Dolores Sánchez (PP), apuntó a ABC que «este parque tiene el mismo trato que otros de la localidad porque es un parque al que acuden numerosas personas, no sólo de la residencia. Hace unos meses se pintó todo el mobiliario, además de una limpieza que se hace de manera continua, como en cualquier otra zona». Respecto a la zona de acumulación de basura, Sánchez detalló que «el Ayuntamiento no puede acceder a una zona que pertenece a un particular y en más de una ocasión, con la autorización pertinente, los servicios municipales han accedido para limpiar esa zona», por lo que niega que haya abandono ante las peticiones realizadas.

Por otra parte, la alcaldesa jarota reconoció la necesidad de la rampa de acceso al parque cercano a la residencia por cuestiones de accesibilidad, una obra que, según sus explicaciones, ya se encuentra presupuestada y que dará comienzo en los próximos días al contar con dotación presupuestaria y ser unas obras encaminadas a la eliminación de las barreras arquitectónicas.