La «Quironina»

Baltasar López

Actualizado: 05/09/2018 08:25h

La apertura del Hospital Quirón le inyecta buenas noticias a la capital, que es un territorio anémico de alegrías. Supone un chute de vitaminas para la calidad de vida de los que residimos por estos lares y para la economía local. Para emitir el primer diagnóstico, me baso en que llega a la ciudad la compañía que es el primer operador hospitalario privado del país y que pertenece al mayor grupo sanitario europeo. Desembarca con unas instalaciones impresionantes y equipadas con la última tecnología, lo que, según ha destacado Quirón, sitúa a este centro «a la vanguardia de la sanidad» española. La asistencia médica de que gozamos los cordobeses no puede tener mejor salud. La gran oferta ya existente, con los profesionales del Reina Sofía como espectacular referente, gana músculo con esta apertura y tenemos aún mayor seguridad de que estamos en las mejores manos.

Escribo todo esto sin estar aquejado de capitalismo salvaje. La salud es un derecho básico y, como tal, debe garantizarse desde lo público con todas las fuerzas. Ese modelo no presenta contraindicaciones con que en este campo haya operadores privados, a los que los ciudadanos acudan haciendo uso de su derecho a gastarse su dinero en lo que les plazca. Porque buscan una segunda o tercera opinión, porque no quieren soportar las listas de espera del SAS... Soy consciente de que muchas personas, y más en esta Córdoba a la que se le ha cronificado la falta de desarrollo, no les llega para tener un seguro privado. Pero tampoco se puede decir que tener acceso a los servicios de Quirón, San Juan de Dios o Cruz Roja sea cosa de ricos. El Colegio de Médicos acaba de señalar que en torno al 24% ó 25% de la población de la provincia cuenta con una póliza.

Y de euros van las siguientes líneas. Porque la apertura de este hospital alivia algo los males de nuestra maltrecha economía local. Esta fórmula magistral se elabora con dos componentes: más de 50 millones ha invertido este gigante sanitario en su complejo y éste alcanzará una plantilla de 340 personas que, se prevé, aumentará a 500 al año siguiente. Sectores como el de la sanidad son los que tienen que ayudarnos a curar la epidemia socioeconómica que asuela Córdoba: no se crean los puestos de trabajos suficientes y muchos de los empleos que ven la luz no dan la estabilidad necesaria al contratado para que geste un proyecto de vida en condiciones.

Esta área de actividad debe ser igualmente una de las que contribuya a suturar la herida de la fuga de talentos. Esos jóvenes excelentemente preparados que, carcomidos por la falta de oportunidades, se van a otros territorios y nos dejan con las defensas aún más bajas. Este hospital fortalecerá también la imagen de Córdoba como urbe de referencia en la sanidad, lo que puede ayudar a captar nuevos proyectos y a atraer más turismo sanitario. Resumiendo, la administración de «Quironina» es parte del tratamiento que necesita la capital para que su economía se revitalice.