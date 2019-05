ECONOMÍA La pujanza de la moda de Córdoba la hace romper todas las fronteras y se exporta a todo el mundo ABC habla con seis reconocidas firmas ya implantadas en el mercado internacional

P. García-Baquero @PilucaGBP CÓRDOBA Actualizado: 13/05/2019 08:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Moda de Córdoba por todo el mundo. Y es algo literal. Madonna aparece con un diseño de volantes de Palomo Spain en su último videoclip. En Kenia toman té y reciben mandatarios con modelos de Ana Torres. Los volantes aflamencados de Juana Martín lucen en las pasarelas de París, donde Silbon cuenta con una boutique en uno de sus barrios más chic. La expansión de la moda cordobesa es imparable. Tanto es así que el taller de Palomo Spain en Posadas abre sus puertas a los «venture capital», fondos interesados en invertir en negocios con un horizonte más que prometedor, para dar el gran salto de un lado al otro del mundo. Ha superado el millón de euros de facturación. La investigación de tejidos y texturas en un laboratorio es otro de los grandes retos de Alejandro Gómez.

Modelos de Palomo Spain de su última campaña Primavera Verano 2019 - ABC

El padre de Palomo, Norberto Gómez, avanza que la compañía está inmersa en negociaciones de ampliación de capital -con algunos acuerdos ya cerrados-. La idea es concluirlas con éxito.

Hace falta gran inversión para abrir nuevos mercados, sobre todo, el asiático, mientras la apuesta sigue siendo potenciar el mercado que hoy por hoy tiene el 70 por ciento de las ventas de este diseñador maleno, EE.UU. y Canadá. Su compañía cuenta con un taller y 14 trabajadores. Los centros de producción se reparten entre el taller en Posadas, Zaragoza, Palma del Río, Cantillana y Barcelona. La producción supone la elaboración de entre 800 y 1000 prendas por colección.

El próximo día 18 de junio se presenta en París la nueva colección a lo grande. Palomo Spain está a punto de lograr dar un salto exponencial de ventas en todas las facetas de la empresa, y para ello se prepara, para poder abastecer el boom en todo el mundo, cuenta a ABC Norberto Gómez.

Ana Torres posa para ABC con motivo de una entrevista - ABC

De alguien que surge a lo grande a una marca con más de 40 años como es Ana Torres. El timón de esta firma lo lleva ahora la segunda generación. Su hija Lorena Torres, segunda responsable de exportación, cuenta a ABC que llevan tiempo creciendo internacionalmente. En Europa esta firma está presente en los principales escaparates de Francia, Portugal o Italia en ciudades como Milán y Roma. Torres cuenta que Milán «es la cuna de la moda de ceremonia, y nuestros diseños están al lado de Dolce Gabanna, Dior o Armani, y es algo que ayuda a la imagen de marca».

La presencia de Ana Torres alcanza a Rusia, Grecia, Malta, Panamá o Polonia. Las fuerzas se concentran ahora en abrir mercado en el Báltico y China. En estos momentos la firma cordobesa se encuentra inmersa en el desembarco con una gran distribuidora multimarca en el gigante asiático. Pero eso no es todo. Ana Torres es fuerte también en países tan remotos del Oriente Medio como Arabia Saudí, Emiratos o Kuwait. En este sentido, Torres asegura que desde hace cuatro años están pisando fuerte en Mozambique, El Congo y Sudáfrica. Al igual que en Sudamérica, Panamá, México y EE.UU. (en Texas o Florida). En este punto de expansión Ana Torres exporta el 35 % del total de su producción. Cuenta con 47 trabajadores directos y casi una veintena de comerciales por todo el mundo. No tienen tienda on line por exclusividad.

Con fuerza resurgió Juana Martín. La apuesta principal de la firma es consolidar el mercado parisino. «Estamos trabajando con un “showroom” en París que nos trae a compradores de todas las partes del mundo», cuenta Juana Martín. «Nunca dejamos de crecer, es uno de los mandamientos de la empresa, para seguir vivos».

Por su parte, Matilde Cano y su segunda marca Máss by Matilde Cano, con su «flagship store» (tienda de referencia) en la calle Gondomar además de tiendas en Sevilla y Málaga, están ya en más de 600 distribuidores multimarca por toda España y países como Reino Unido, Francia, Irlanda, Italia, Estados Unidos, Alemania, Holanda, Bélgica o Portugal. Cuenta con 50 trabajadores al frente. Actualmente están inmersos en su proyecto de introducción de la marca en EE.UU., concretamente mediante la presencia en Fashion Show de Atlanta y acuerdos con multimarcas en Miami. Con miles de seguidores en Redes Sociales la venta on line supone el 10% del total.

Silbon, una compañía emergente

La compañía Silbon, diez años después de nacer, crece y ya ha desembarcado en El Corte Inglés. La empresa está invirtiendo en tecnología como espejos interactivos en sus probadores, tótems digitales para la compra online o novedosos sistemas de comunicación. En la actualidad, la marca cordobesa ha invertido medio millón en tecnologías aplicadas a la gestión de pedidos, optimización del stock, tienda online o la centralización del control digital.

La compañía prevé una fuerte inversión en su e-commerce, fuente fundamental de ingresos de la marca, pues supone, en lo que va de año, más de un 24% de las ventas globales. Algo más de 4 puntos más que en 2018. La apuesta también se hace por la línea Kids de 6 a 12 años.

Especializada en trajes de fiesta y ceremonia, con una marca asociada infantil Olacaracola, Sonia Rojas pisa fuerte con Aldebarán. Su firma ha cerrado un contrato en China y Corea. Las ventas on line aún suponen solo el 10 por ciento del total. Sus vestidos están en los principales países europeos como Bruselas, Italia, Alemania, México o Arabia Saudí. De hecho, la exportación supone el 60 por ciento del total de sus ventas. En su taller trabajan 30 mujeres.