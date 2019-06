POLÍTICA El PSOE de Lucena gobernará en solitario con sus diez concejales IU, con un solo concejal, le exige un acuerdo total o ningún acuerdo para apoyar el mandato del socialista Juan Pérez

José María García @abccordoba Córdoba Actualizado: 05/06/2019 08:15h

El PSOE gobernará en solitario en Lucena con los diez ediles obtenidos en las municipales, que le sitúan a uno de la mayoría absoluta. Sus posibles apoyos –IU y Ciudadanos– no tienen intención de formar parte del nuevo equipo de gobierno. Así se desprende de los primeros contactos mantenidos este lunes entre el PSOE y estas dos formaciones de cara a alcanzar acuerdos programáticos que permitan, en primera instancia, la investidura de Juan Pérez como alcalde de Lucena en el pleno de constitución de la nueva corporación previsto para el próximo día 15, y en adelante, dotar de estabilidad al nuevo gobierno municipal.

Juan Pérez se reunió con el único concejal de IU, Miguel Villa. Fuentes de esta formación política han señalado que la intención trasladada por Pérez es la de convertir a IU en «socio preferente» durante los próximos cuatro años. Según las mismas fuentes, en ningún momento el candidato socialista planteó la opción de una integración de IU en las tareas de gobierno, ni tampoco esa posibilidad forma parte de las peticiones que formulará IU para alcanzar un acuerdo, entendiendo que los socialistas cuentan con una holgada mayoría. No obstante, IU no renunciaría en ningún caso a que desde el PSOE se garanticen una serie de elementos de su programa electoral, entre los que se encuentran cuestiones como la recuperación del servicio de gestión y recaudación de impuestos municipales –empezando por el agua– además de cuestiones de organización instituciona. En cualquier caso desde IU se señala que no permitirán que Pérez se apoye alternativamente en esta formación y en Ciudadanos y se apela a un acuerdo total o ningún acuerdo.

Juan Pérez se reunió también con Jesús López (Ciudadanos) para realizar un planteamiento similar. Fuentes de la formación naranja han señalado que Juan Pérez trasladó a López su intención de generar un clima de estabilidad municipal para los próximos cuatro años, apoyándose puntualmente en IU y en los dos ediles de Ciudadanos a cambio de su apoyo a algunos elementos programáticos de estos partidos políticos. La agrupación de Ciudadanos estudiará su postura, que podría pasar por el planteamiento de una serie de exigencias al PSOE, fundamentalmente en materia de transparencia y control presupuestario, o, en caso contrario, por rechazar el apoyo a Juan Pérez y propugnar desde el principio una oposición dura y directa al nuevo equipo de gobierno.

Por el momento no se han previsto reuniones con el PP, que obtuvo seis ediles, ni Vox, que consiguió dos.