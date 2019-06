CULTURA El PSOE dejó 20.000 euros para la reconstrucción de la sede de la Real Academia de Córdoba El Ayuntamiento tiene que encargar con eso el proyecto para recuperar el edificio

Casi 200 actividades entre las reglamentarias de cada jueves y las que se hacen en otras jornadas y con otros formatos son el balance con el que la Real Academia de Córdoba cerró este jueves el curso 2018/2019. La institución continúa acogida en distintas sedes institucionales, sobre todo el edificio Pedro López de Alba en la calle Alfonso XIII, pero empieza a tener esperanzas de que el destierro tendrá un final.

El anterior Gobierno municipal de Córdoba dio antes de terminar un paso para cooperar en la reconstrucción del edificio de la calle Ambrosio de Morales. El Área de Presidencia presupuestó una cantidad de 20.000 euros para comenzar on la obra de rehabilitación y reconstrucción. Así lo confirmó el que hasta el sábado fue el titular de Presidencia, el socialista Emilio Aumente, quien explicó que esta cantidad la debe destinar el Ayuntamiento a redactar el proyecto de recuperación del edificio, cerrado desde hace más de una década por falta de financiación para acometer las obras.

Actuar directamente

Aumente destacó que la fórmula que se prefirió fue que el propio Consistorio realizase los trabajos de forma directa, y no mediante una subvención a la entidad. No supone que vayan a comenzar las obras, pero sí que se den pasos hacia el final de una situación muy larga. El propio director de la Real Academia, José Cosano, aludió a este hecho en sus palabras para cerrar el acto, aunque no nombró a nadie: «Se debe al esfuerzo y diligencia de un miembro de la corporación municipal de todos conocido». Sí que implica que haya que renunciar al derecho a superficie, que el Ayuntamiento, como explicó Aumente, devolvería en el momento en que termine la obra.

La sesión de clausura se concibió como un homenaje al historiador Rafael Vázquez Lesmes. El acto terminó con las palabras del director de la Real Academia, quien explicó que a lo largo de este año se han registrado 73 intervenciones en sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, de las que 14 han sido trabajos de presentación de nuevos académicos o académicas. Ha habido además 83 actividades complementarias fuera de los jueves, en que son las sesiones ordinarias, más doce visitas programadas por la ciudad y quince colaboraciones con otras instituciones. Cosano hizo además hincapié sobre las publicaciones, que fueron nueve durante el curso.