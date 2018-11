Una propuesta a Córdoba

José Luque

Córdoba

A veces cuando escribo me digo lo poco que sirve participar en la cosa pública. Con la edad me he convencido de que la mayoría de los políticos cuando llega al poder y percibe los primeros saludos militares, se saben centro de atención de los medios de comunicación y reciben un generoso sueldo. La mayoría, repito, cree estar por encima de todos y sólo escuchan a los aduladores (y aduladoras) que les acompañan moviendo la cabeza como aquellos perritos de cabeza balanceante que algunos llevaban en la parte trasera del coche hace ya algún tiempo.

Digo esto porque voy a tocar un tema polémico. Pero lo hago por el cariño y respeto que le tengo a Córdoba. Son varias las