El PP denuncia que el Ayuntamiento de Córdoba ha dejado pasar un programa de ayudas de la UE

Baltasar López

Baltasar López

@BaltasarLB Córdoba Actualizado: 19/10/2018 13:13h

El viceportavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, ha denunciado hoy que el Consistorio no ha acudido a un programa de la Junta que cuenta con unos 50 millones para proyectos ciudades inteligentes (smart city): de la economía verde, de cambio climático, de medio ambiente, accesibilidad y movilidad, donde tienen cabida iniciativas de corte turístico. Supone, en caso de acceder a ellos, lograr un 80% de financiación de la UE y el resto lo ponen los municipios.

Fuentes ha denunciado que se han acogido a dicho programa las capitales de Málaga, Sevilla, Granada, Huelva y Jaén, así como las Diputaciones de Cádiz y Granada. «Hay recursos. Sevilla se ha llevado un millón de euros, de los que la UE te pone 800.000 euros. Málaga también lo ha hecho muy bien y nosotros ni lo hemos intentado», ha asegurado el viceportavoz municipal popular

«¿Qué se ha hecho en tres años y medio de mandato? ¿A qué se dedica la Selegación de Turismo? Hay grandes propuestas de la UE y no hemos hecho nada, y ya no hay opción [de acudir a la convocatoria]. Nos queda sensación de indefensión y de tener un gobierno que no ha hecho absolutamente nada. La ciudad necesita un gobierno que dé herramientas para competir», ha reflexionado.

Fuentes ha denunciado, igualmente, que a mediados de octubre se constituyó la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de España con 67 municipios y entidades regionales. Y en ella tampoco se encuentra Córdoba.