El poder como servicio

Querido lector: han pasado siete años desde que dejé mi columna «Libre directo» para dedicarme de lleno a cargos políticos de representación institucional: concejal del Ayuntamiento de Córdoba y, principalmente a partir de enero de 2012, subdelegado del Gobierno en Córdoba. Aquí estoy otra vez, gracias a la amabilidad de ABC. Mi visión de los temas cordobeses y mi experiencia en la realidad de la gestión se han enriquecido y espero que usted lo note.

La segunda gratitud que expreso es al Gobierno de España y al PP, que confiaron en mí y me permitieron desempeñar el cargomás hermoso y de más responsabilidad de mi vida, subdelegado en mi provincia. Traté de devolver esa confianza poniendo los cinco sentidos que creo deben caracterizar a un político con responsabilidades públicas.

Sentido de servicio. Prometí en mi discurso de toma de posesión dedicarme las 24 horas al cargo. Estar cerca de los cordobeses para conocer sus problemas e intentar solucionarlos. Y para intentar dar solución a un problema, lo primero es verlo, segundo sentirlo y tercero estudiarlo.

Sentido común. Procuré no aislarme de la realidad y para ello mantuve mis amistades de antes del cargo y, estando en él, quise cerca de mí gente capaz, válida, que me dijera siempre la verdad, me orientase bien y me hiciera mejor con sus consejos. Nunca permití agradadores en mi entorno.

Sentido de justicia. Decía Víctor Hugo que en la vida lo realmente meritorio no es ser bueno, sino ser justo. Procuré no cometer injusticias y apoyar siempre en la Administración del Estado y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los mejores profesionales, sin tener cuenta ideologías políticas personales.

Sentido de humanidad: «La única forma segura de equivocarse es haciendo daño a los demás», dijo Albert Camus. A los cientos de personas, colectivos e instituciones con los que tuve contacto, los traté con educación, los escuché y nunca los engañé. No solo basta con curar las heridas, gestionar, sino dar calor a los corazones, con cercanía y emoción.

Sentido de temporalidad: Ni un solo día en estos años dejé de pensar que el puesto era eventual. Por eso rehuí cualquier tentación de soberbia y me fui rico de emociones, experiencias y amigos y con una maleta libre de hipotecas y frustraciones.

En la entrañable despedida que me organizaron los compañeros de la Subdelegación y a la que se sumaron diversos amigos, Antonio Gil en nombre de todos me definió como el hombre de las tres P: presencia, palabra y personalidad. Aún abrumado, recojo sus palabras:

«Presencia. Es estar donde hay que estar por obligación, por devoción o por invitación. Son las tres motivaciones de nuestras presencias. Juan José ha cultivado siempre las tres presencias: la de sus obligaciones, la de sus devociones y la de las invitaciones.

Palabra. Hablada y escrita. La palabra hablada, en conferencias, pregones y discursos de todo tipo. Y la escrita en sus espléndidos libros de todos los ámbitos: dedicados a la historia, a la religión, a la sociedad, a Córdoba y a los cordobeses. Juan José ha sido siempre y es un gran comunicador, desplegando esos cinco compases de una comunicación ideal: acoger, escuchar, dialogar, comprender y enriquecer.

Personalidad. Tiene tres pilares: principios, criterios y acción. Juan José ha sido un hombre de principios esenciales, de criterios abiertos a los principales valores de la humanidad: verdad, amor, justicia y libertad. Y, sobre todo, a la acción eficaz que le han pedido sus cargos y responsabilidades. La trilogía de pensar, decir y hacer la ha manejado de maravilla. Un hombre que piensa lo que dice, dice lo que piensa y hace lo que dice».

Por las causas que usted sabe y de la forma que conoce, el Gobierno de Rajoy acabó el pasado 1 de junio. Dudo de la partidista afirmación de que desde ese día se respira mejor en nuestro país. En cualquier caso, mi vocación de servicio a España y a los cordobeses sigue intacta y donde corresponda. Por lo pronto y desde hoy, en ABC.