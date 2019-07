Caso «mordidas» Podemos pide que la Junta se implique más en la investigación de la Fundación Gualquivir de Córdoba El partido quiere que se abran nuevas líneas de trabajo en el caso

Podemos ha solicitado al juez que abra nuevas líneas de investigación sobre la Fundación Guadalquivir Futuro y sus colectivos asociados. Según Ignacio Molina, parlamentario andaluz de Adelante Andalucía -la coalición en la que se integró Podemos-, «vamos a seguir pidiendo que se aclaren todas las responsabilidades políticas y penales».

Molina ha recordado que la Junta de Andalucía está personada en el caso como acusación particular. Se presentó como tal con el anterior gobierno socialista de Susana Díaz, «pero no sirvió para nada», según sus propias palabras. Ahora Podemos va a pedir al nuevo gobierno de PP y Cs que la Junta de Andalucía sea más activa en el proceso. La intención es que «el Gobierno nos facilite información que no hemos podido tener hasta ahora», para lo cual van a recurrir a iniciativas parlamentarias.

En opinión del parlamentario, «queremos darle un impulso al caso porque hay líneas de investigación que no se han abierto. Hay ramificaciones que no se están investigando». Molina apunta, aunque no lo dice abiertamente, al PSOE cordobés. Con respecto al dinero defraudado, que Podemos cifra en 400.000 euros, Molina ha dicho hoy en una comparecencia que «queremos saber si ha servido para algo más que para pagar vacaciones de unas personas vinculadas a un partido político». Acto seguido, ha recodado que «hay una clara relación con el PSOE».

La formación morada también va a pedir que actúe la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la unidad encargada de la investigación del crimen organizado y los delitos económicos, entre otros asuntos.