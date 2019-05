RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES CÓRDOBA 2019 Podemos achaca a la abstención la caída de la izquierda en Córdoba La «falsa» lista de Ganemos se queda fuera con apenas 320 votos

«La abstención nunca beneficia a la izquierda». Con ese dogma, un clásico electoral, justifica Podemos la derrota en las urnas del bloque de izquierdas. Ante la posibilidad, más que evidente, de que las derechas formen gobierno en el Ayuntamiento de Córdoba, la candidata de la formación morada a la Alcaldía, Cristina Pedrajas, reveló su «preocupación» por que las políticas progresistas abandonen Capitulares y no se llegue a atender las necesidades urgentes de un buen número de la población.

En el discurso de Pedrajas no hubo condescendencia. Agradeció la labor realizada por su equipo de campaña, que «se lo han currado muchísimo teniendo en cuenta los pocos medios que teníamos», con un trabajo a pie de calle que ha permitido que «se nos conozca en todos lados». Todo ello teniendo en cuenta que Podemos no contaba con una representación en el Pleno que les permitiera «hacernos campaña durante cuatro años» como a su juicio han hecho otras fuerzas políticas. La candidata de la formación morada admitió que los resultados no eran los esperados, si bien «no son malos porque partíamos de cero».

Pero «la abstención ha sido más de la deseada y no nos beneficia a la izquierdas». Izquierdas, en plural, porque hizo extensivo ese fracaso a IU, con quien no llegó a formar equipo para concurrir a los comicios tras el naufragio de la confluencia. Aún así, los considera compañeros de lucha y por este motivo afirmó que «el bloque de izquierdas trabajará por los derechos sociales y puede que seamos tan insistentes que tengan que asumir nuestros proyectos». Con sus dos ediles, Pedrajas afirmó que Podemos «dirá y opinará».

El «falso» Ganemos, la candidatura fantasma que se apropió del nombre de la agrupación de electores en una maniobra que acabó con los de Rafael Blázquez fuera del escenario electoral, no logró representación. La lista encabezada por Estrella Peso, una plancha de independientes sin programa electoral ni una organización detrás, logró 320 votos.