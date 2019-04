La "peineta" de Adevida

Seguir Francisco Poyato Córdoba Actualizado: 06/04/2019 23:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No le ha hecho falta irse con pancartas al Pleno ni tampoco pedir la palabra para zaherir a los concejales que no piensan como ellas. Ha podido prescindir de la costumbre cordobesa de crear una plataforma entre cuatro para torpedear una decisión o un proyecto que a otros pocos incomoda.

Ha huido de una ronda de reuniones y fotos con representantes de las fuerzas políticas para ejercer presión cuando entre ceja y ceja sigue su objetivo. Ni ha tocado la puerta del Defensor del Pueblo ni ha buscado la artimaña de la comisión o la mesa técnica para que, al menos, se siga hablando un tiempo de lo suyo. Ni, por supuesto, ha intentado «negociar» su silencio a cambio de una subvención para paliar el descalabro o una ayuda con interés alto y a devolver cuando lleguen las elecciones y haya que secundar el toque de corneta del líder o la lideresa de turno.

Y, por encima de todo, no ha sacado pecho, y con la misma discreción y la misma ilusión ha continuado buscando su verdadera razón de ser: ayudar a centenares de mujeres embarazadas y sin recursos que en Córdoba, hoy en día, quieren seguir adelante y apostar por la vida de sus hijos y la suya propia con la mayor dignidad y valentía posibles. Sin colores ni proclamas, sin lobbies, sin etiquetas, sin complejos. Las mismas mujeres que el propio Ayuntamiento «de las personas» que tanto pregonó Ambrosio no deja de enviar a la puerta de su sede porque ya no pueden atenderlas en los Servicios Sociales.

A la Asociación en Defensa de la Vida (Adevida) le vienen poniendo desde hace algunos años todas las zancadillas que se puedan imaginar por el simple hecho de no estar en el redil de lo que dicta la progresía y defender a la mujer desde otro enfoque tan respetable como cualquiera pero cargado de valores incuestionables, de generosidad y de trabajo en pro de madres que quieren salir adelante con sus retoños y necesitan las justas palabras y la fe suficientes para conseguirlo. No estar al lado de esta oenegé y su cometido y darse golpes, a la vez, de feminismo es un ejercicio de cinismo supino y una muestra más de lo que el sectarismo es capaz de labrar en cualquier sociedad, aunque por medio esté la vida, tan grande y tan vilipendiada.

A Adevida le cortaron las ayudas en el Ayuntamiento por su ideario católico bajo la excusa de abrir una concurrencia pública que, a la postre, se ha demostrado que es la concurrencia de los mismos bien regados por el cogobierno de Ambrosio y sus socios. Además de este revés, en lo simbólico, la alcaldesa y todo su séquito ha dado la espalda cada año en el Baratillo de Los Califas y cualquiera de las iniciativas de ésta y otras oenegés similares que se hayan organizado siempre con el mismo reto: captar recursos para esas madres en desamparo.

Sería fácil colegir con estos dos detalles que ni la regidora socialista ni ninguno de los concejales que conforman su gobierno y su pacto de investidura están a favor de que unas mujeres busquen recursos para otras que quieren dar a luz y no cuentan con suficientes medios para ello. Que cada uno saque las conclusiones que estime oportunas, pero la lectura apenas admite aristas.

La última patada ha sido la suspensión del mercadillo en el Coso de los Califas que proporciona cada año casi todos los fondos para el fin de Adevida, equiparando Urbanismo este acto benéfico con un macroconcierto y aplicando de manera torticera y milimétrica una norma muy cuestionable. Sin embargo, callaron, reaccionaron y llenaron esta semana el Real Círculo de la Amistad de cordobeses enganchados a su hermosa obra, de algún modo, lo único importante. Menuda «peineta».