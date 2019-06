CONTENIDO PROMOCIONADO Pedro Camacho, estudiante del Grado TAFAD de La Trinidad: «Este ciclo ha superado mis expectativas» Este joven relata su experiencia en este ciclo formativo y las salidas laborales que tiene

A sus 20 años, la vida de Pedro es una constante elección. Una de las más importantes ha sido la relativa a su formación académica y futuro laboral.

-A pesar de tu juventud, cuentas con estudios de muy variada índole...

-Cierto, cursé la Educación Secundario Obligatoria (ESO), un grado medio de instalaciones eléctricas y automáticas y un curso de monitor de tiempo libre.

-¿Qué fue lo que te llevó a decantarte por este grado del Colegio de La Trinidad?

-Gracias a este ciclo, sé que puedo lograr lo que me propongo y tener una vida laboral feliz haciendo lo que me gusta y realizando siempre una de mis actividades favoritas: el deporte. Siempre me hablaron muy bien de él y mi antiguo centro pertenece también a la Fundación Santos Mártires. Sé, a ciencia cierta, que sus centros cuentan con verdaderos profesionales que intentan hacer todo tipo de cosas por sus alumnos, consiguiendo que alcancen sus objetivos y que sean felices el tiempo que estén realizando sus estudios.

-¿Siempre tuviste claro que querías dedicarte al mundo del deporte?

-Siempre me gustó el deporte y me plantee meterme en este mundo en varias ocasiones. Fue a los diecinueve años, tras varias decisiones, cuando me di cuenta de que no habría otra cosa que me gustase más que verme en un futuro dedicándome a conseguir mediante esta disciplina hacer que las personas puedan cumplir sus metas gracias a mi labor.

-¿El Grado Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva (Tafad) ha cumplido tus expectativas?

-Al principio entré con miedo al no saber exactamente lo que me esperaba. Pero tras este magnífico año puedo confirmar que ha superado mis expectativas llegando a amar el deporte y todo lo que puedo realizar gracias a mi formación. Además, la integración con el resto de compañeros ha sido estupenda y muy rápida. Nos ayudamos mucho entre nosotros para conseguir los mejores resultados académicos.

-¿Has podido ya poner en prácticas los conocimientos adquiridos?

-He logrado hacer prácticas y me dedico a una de las salidas que puede ofrecer este grado. He formado parte voluntariamente de una actividad llamada «Grupos» o «Zona joven» en mi antiguo centro de formación. Al fin y al cabo, ha sido gracias a él por lo que me he dedicado al deporte con todo lo que conlleva y ha aportado en mi vida.

-¿Hacia dónde te gustaría encaminar tu futuro laboral?

-Mi futuro laboral no está todavía demasiado claro, pero tengo seguro que se dirige hacia la enseñanza al sector infantil o gente de mayor edad con necesidades deportivas ya que a día de hoy es lo que más me llena y sé que tras esta formación puedo conseguirlo.

-¿Ves que este ciclo tenga salidas laborales reales? ¿Cuáles?

-Sí, ya que siempre vemos claros ejemplos de lo que podemos lograr gracias a este ciclo y de todo lo que podemos realizar laboralmente. También nos informan de los estudios que podríamos cursar tras terminarlo como, por ejemplo, la carrera de INEF. Hablamos constantemente de poder ejercer animador socio-deportivo, coordinador de actividades físico-deportivas, animación turística… y muchas más metas laborales y estudios que se podrían llegar a cursar.