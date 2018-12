Payaso mocoso

José Calvo Poyato

Seguir Actualizado: 01/12/2018 09:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jamás hubiera calificado a una persona con una de las lecturas que pueden hacerse de las palabras que dan título a la columna de hoy. No lo haría por una norma de elemental respeto hacia las personas, incluidas las que no respetan lo que para otras es digno de ser respetado. Jamás, digo, lo hubiera hecho, salvo que la propia persona a la que voy a referirme se defina así misma como payaso y le sobraran los mocos. Creo que es conveniente aclarar, para no dar lugar a malos entendidos, que la de payaso es una profesión honorable donde las haya. Más allá de hacernos reír, buscan con su actuación el afloramiento de sentimientos