PRETÉRITO IMPERFECTO AVE de paso En tres décadas de Alta Velocidad, y pese a la alta frecuencia de trenes, la sensación es que Córdoba aún no se ha subido a ella

Francisco Poyato Actualizado: 15/06/2019 08:23h

Pasar y no quedarse. Llevamos 27 años viendo pasar el AVE por nuestras tripas urbanas. El acierto de nuestros primeros pobladores quiso convertirnos en lugar obligado de paso. No parece que de estancia, transcurridos los siglos. Claudio Marcelo lo tuvo claro, como la dinastía omeya, que, como bien cuentan los historiadores, tuvo opciones de fijar el califato en Sevilla, pero el puente legado por los romanos sobre el río Grande, la seguridad de la ciudad amurallada y la proximidad de la sierra les convenció de afianzar una especie de ciudad-estado por estos lares. Córdoba ha sido siempre encrucijada de caminos, pero eso no significa, a la postre, que sea el deseado destino. Por más que pasan