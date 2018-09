¡Pasajeros al tren!

Baltasar López

Apunten, lectores, la fecha del 29 de octubre. Será un día destacado en una ciudad a la que le cuesta que sus grandes proyectos lleguen a buen puerto, y eso cuando arriban, porque también los hay que descarrilan para siempre. En esa jornada, arrancará el Cercanías, que unirá Alcolea y Villarrubia, con paradas, además, en El Higuerón, estación central y Rabanales. Vía libre, pues, para dar la enhorabuena por esta iniciativa al anterior Gobierno central del PP, al actual del PSOE, al alcalde que colocó en los railes lo que entonces bautizó como Metrotrén, el popular José Antonio Nieto, y a la actual regidora, la socialista Isabel Ambrosio.

Ella es la maquinista que le dará al botón del primer convoy, pese a que en su día lo aparcó a la espera del dictamen de una comisión. Pero eso ya es historia. Lo importante es que nuestros responsables públicos le han metido combustible -1,6 millones para reformar las estaciones y el Ayuntamiento tenía reservados 2,2 en 2018 y otro tanto para 2019 para el déficit de explotación que, al final, asume el Estado- a una iniciativa que debería tener todos los semáforos en verde. Porque busca lo que toda Administración debe anhelar: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Sí hay que denunciar que no se ha materializado a velocidad de AVE precisamente: seis años y medio se ha tardado. PP y PSOE, quienes durante estos casi 2.400 días han conducido el Consistorio y el Ejecutivo central, han dedicado parte del tiempo a sus peleas de niños jugando a los trenes, pero no a hacerle grandes mejoras a la iniciativa. El Cercanías arrancará con las cinco paradas que recogía el diseño que presentó Nieto en 2012, porque las otras dos de nueva construcción que planteó el entonces alcalde siguen en vía muerta. Setenta y ocho meses después, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, lo que señaló el lunes de ellas en su visita a Córdoba es que tienen una «actitud positiva» para su desarrollo. Hasta ahí pudo leer, porque aseguró que no tienen ni un estudio de costes de esas estaciones a acometerse en el Parque Joyero -dará servicio al Centro de Ferias el día que el Ayuntamiento encarrile la reactivación de sus obras- y en la zona de la avenida de la Igualdad, Chinales o Fátima.

Lo peor no fue eso. Lo más chirriante fue que el titular de Fomento, a 34 días del estreno, se limitó a dar la fecha de inauguración y a equivocarse en el número de circulaciones que habrá. No facilitó los horarios y, de los precios, dijo que deben hablarlos con el Consistorio, que va a subvencionar sus bonos. En el tren de la bruja de la Feria, te dan más información de sus servicios y tarifas. Pese a este despropósito en la promoción del Cercanías, esperemos que desde el 29 de octubre los cordobeses lo hagan suyo. Y que se logren unas cifras de usuarios que garanticen mantener un transporte que acerque a las barriadas periféricas al núcleo consolidado de la capital y haga que se sientan más integradas en Córdoba. Sólo resta escribir una cosa: ¡Pasajeros, al tren!