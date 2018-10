El panorama que les espera a los partidos de Córdoba tras los resultados del sondeo de ABC

El PP asume como positivo el resultado del sondeo que le otorga entre nueve y diez concejales aunque sus encuestas internas le den once. Las hubo peores. Lo lógico cuando se cambia de candidato es lo que puede pasar con José María Bellido , un hombre sobradamente conocido en las bambalinas de la política pero que está en su primer escarceo ante el gran público.

Ha habido ofertas directas a personas de responsabilidad como fichajes independientes que han sido rechazadas. Cs ha dado la orden de no tomar decisiones hasta que no pasen las autonómicas que son su propia prueba de fuego tras cuatro años del acuerdo amable con Susana Díaz. Eso obliga a que el candidato que finalmente acabe aceptando tenga muy poco tiempo para darse a conocer .

Cs no le debe gran cosa al PSOE de Isabel Ambrosio ya que han tenido pocos detalles con los del partido naranja desde la hora cero del mandato. David Dorado es el portavoz de Ciudadanos, pero en el partido buscan alternativas, cosa que en una ciudad tan pequeña como Córdoba se acaba sabiendo.

Si Ciudadanos es el partido emergente, también es el que tiene que tomar más decisiones. Hace apenas cuatro años, Cs no era nada , un grupo de personas no siempre bien avenidas. Ahora tiene una severa presión de quien nota el olor del poder. Los cinco concejales que le dan el sondeo darían posibilidades similares a las que tuvo el debut de Unión Cordobesa pero con opciones sensatas de formar gobierno .

La negativa de la asamblea no será firme hasta que se reúna de nuevo y adopte la determinación, esta vez firme, de presentar una candidatura autónoma. Pensar que eso va a ocurrir sin presiones es equivocarse una barbaridad. Ganemos ya tomó esa decisión hace cuatro años no sin coste y ha tenido influencia relevante de verdad cuando IU le ha dispuesto el espacio.

El sondeo le da tres ediles y anima una candidatura conjunta por el efecto D’Hondt . En la agrupación de electores, ya no ocultan sus malas relaciones con una parte de IU, la de Pedro García , hasta el punto de que en reuniones recientes han llegado a echarse en cara las propiedades privadas que cada uno tiene.

En contra de lo que se cree, Ganemos no es Podemos . De hecho, Podemos tiene cada vez menos influencia en Ganemos que ha desautorizado alguna decisión del grupo municipal. El candidatura de Rafael Blázquez dio la campanada consiguiendo cuatro concejales hace tres años y medio pero todo indica que tendría un serio adversario compitiendo por su cuenta con IU y Podemos como aliados.

La duda de si estará en las cabinas

Mitin de Unión Cordobesa - VALERIO MERINO

¿Estará Unión Cordobesa en las papeletas de voto de la próxima jornada electoral? Respuesta oficial: no hay una decisión adoptada. Como es más que conocido, el presidente del partido, Rafael Gómez, se encuentra en prisión cumpliendo una pena por la elusión de impuestos por valor de cien millones de euros, aproximadamente. La cuestión es que no se descarta.

Gómez no estaría en situación, obviamente, de hacer campaña ni de presentarse ya que las condenas penales suelen restringir el derecho de sufragio pasivo. Pero al actual portavoz, Rafael Serrano, se le ve animado. Curiosamente, Serrano no tiene ni de lejos la imagen de su tío en la política. No ha protagonizado intervenciones surrealistas ni ha tenido ningún choque sin la cortesía debida.

Entre los grupos de la oposición, se le tiene por una persona cabal con buenas relaciones tanto con Ciudadanos, con el PP o con Ganemos. El sondeo le otorga el primer puesto entre los grupos sin presencia en el Pleno superando el mínimo legal del 3 por ciento. Y cerca, dicen en el partido, del edil que ahora tienen.