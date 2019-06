Pactos... y pactos

Seguir José Calvo Poyato Córdoba Actualizado: 22/06/2019 11:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aunque haya habido quienes han dado por muerto al bipartidismo que ha imperado en la política española desde los años de la Transición hasta la segunda década del presente siglo, la realidad es que tiene mucha más vitalidad de la que anuncian esos augures. Socialistas y populares siguen sumando más escaños que el resto de las formaciones políticas juntas. No obstante, es una realidad que la aparición de otras dos fuerzas políticas ha hecho que el patio de la política en nuestro país sea mucho más complejo. Formaciones que no son tan nuevas en sus maneras y planteamientos como ellos afirman. No hay más que ver en que