Política IU se ofrece como bisagra para facilitar el gobierno del PSOE en Baena (Córdoba) El PSOE negocia con Cs un acuerdo de gobierno sin descartar a otras formaciones

Sandra Núñez @abccordoba Córdoba Actualizado: 08/06/2019 08:19h

Tras finalizar su primera ronda de contactos con los diferentes partidos políticos de Baena, Izquierda Unida dio a conocer ayer sus intenciones de cara a la formación de gobierno. Su alcaldable, David Bazuelo, señaló que la gobernabilidad pasa por «llegar a acuerdos de gobierno entre dos fuerzas políticas y una tercera con la que hacer apoyos puntuales» ya que, añadió, «Baena y Albendín no pueden soportar otros cuatro años de parálisis en el gobierno municipal». La formación no descartó ejercer esos apoyos puntuales siempre y cuando así «lo decida la asamblea».

Bazuelo apuntó que las sensaciones de IU tras estas primeras reuniones son que «hay algunos que quieren amarrarse a la silla a costa de lo que sea, otros que se ven en la silla a costa de los otros pero sin los otros. Hay otros que están a la expectativa a ver lo que más les conviene y que hay quien está situado en la confrontación».

Por su parte, Manuel Germán, coordinador comarcal, indició que «no vamos a poner palos en las ruedas» y emplazó al PSOE a que «si tiene intención de que el gobierno de Baena siga siendo de izquierdas, nosotros estamos abiertos a hablarlo».

Desde el PSOE, Jesús Rojano señaló a ABC que «estamos en conversaciones con Ciudadanos y no descartamos al resto de fuerzas para buscar esa estabilidad». El alcaldable socialista no descartó «llegar a un acuerdo de gobierno más amplio aunque sigamos gobernando en minoría y llegar a acuerdos puntuales de cara a los plenos como ya hicimos de 2011 a 2015».

Por su parte, el candidato a la alcaldía por Iporba, Luis Moreno, dejó claro que no dará «apoyos puntuales incondicionales a nadie». Solo apoyarán siempre que haya regeneración y «medidas estructurales que cambien la situación de decadencia». Una regeneración política que pasa «por que no sigan gobernando los mismos». Moreno insistió en que «el 75% de los baenenses ha dicho que Rojano no y hay que dar cumplimiento pero cómo, no lo sé».