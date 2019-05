MUNICIPAL Las obras de climatización de 17 colegios de Córdoba arrancarán en julio El Ayuntamiento de Córdoba espera firmar en breve los contratos para empezar las actuaciones

Luis Miranda @abccordoba CÓRDOBA Actualizado: 23/05/2019 08:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Un error hace que la climatización de colegios pierda 934.000 euros

Cuenta atrás para el proceso de climatización de 17 colegios de Córdoba. El Gobierno municipal ha salido al paso de las críticas del PP, que aseguraba que nuevamente se iba a dejar sin cumplir el compromiso de mejorar los centros para luchar contra las altas temperaturas de mayo, junio y septiembre, y asegura que el programa está en la recta final de la tramitación para poder ponerse en marcha. Las primeras obras podrían llegar en julio.

Así lo aseguró el teniente de alcalde de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento, el socialista Emilio Aumente, quien explicó que la tramitación está casi lista y todo el proceso está ya fiscalizado, tras la adjudicación de los conctratos. «Estamos en la última fase, a la espera de que se firmen los contratos», aseguró Aumente, que destacó la complejidad de los trámites que tiene que efectuar la Administración local antes de que obras como ésta comiencen a andar.

Como recordó el concejal, los que ahora están en marcha, a punto de comenzarse a ejecutar, son 17 de los 19 proyectos que estaban previstos, mientras que los otros dos se tendrían que hacer más adelante. Se harán realidad gracias al convenio que el Ayuntamiento de Córdoba firmó con la Agencia Andaluza de la Energía, y que fue producto de un acuerdo que el Consistorio alcanzó con «la anterior Junta de Andalucía».

Eso hará posible que el gasto que tenga que afrontar el Ayuntamiento de Córdoba no sea muy elevado: 900.000 euros frente a los 9 millones que sí aportará esta entidad pública que pertenece a la Administración autonómica. Además, Aumente explicó la aportación del Ayuntamiento se realizará en el próximo año 2020, ya que la mayor parte de las obras terminarán entonces. «No habrá problemas ni con los remanentes ni con las inversiones financieramente sostenibles», aseguró el concejal. Así se evitan lo que había denunciado el PP: que un error de gestión había impedido utilizar los casi 934.000 euros que se habían destinado para invertir a lo largo de este año.

Acristalamientos y sombras

Aumente recordó además que lo que ahora empieza no son obras para instalar aire acondicionado en los colegios, sino para preparar los centros educativos y conseguir que quienes tienen que acudir cada día a ellos no sufran los efectos de las altas temperaturas. No es posible hacer un patrón común a las obras, porque todas ellas son muy distintas, y van en función del estado de conservación de los centros educativos, como precisó el concejal. «Así, algunos edificios no han tenido obras en las últimas décadas, casi desde que se inauguraron, y por lo tanto necesitarán obras más complejas», precisó.

Así, y a falta de poder entrar en detalles con los expedientes de cada uno de los contratos para los colegios afectados, explicó que en algunos se trabjará para que el acristalamiento impida la entrada del calor, en otros se buscará la sombra a través de árboles y en otros mediante toldos y protección de las ventanas en las que incidan más los rayos del sol.