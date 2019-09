DEPENDE No son 3.000, son demasiadas El debate no puede orillarse. La realidad es que funciona mal

En estos tiempos en los que tan difícil parece llegar a acuerdos y posturas comunes, la gestión del Urbanismo en Córdoba durante la pasada legislatura consiguió lo en apariencia imposible. Todos los colegios profesionales relacionados de un modo u otro con el trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo pusieron de manifiesto el grave problema que afectaba a la ciudad como consecuencia de una gestión torpe y sectaria; todos los partidos políticos que no formaban parte del gobierno -y me atrevería a decir que incluso los que lo integraban- sabían que el urbanismo constituía el principal embudo que obstruía el desarrollo de la ciudad; y, en fin, los ciudadanos a través de su voto derribaron un gobierno manifiestamente incapaz castigando la total falta de gestión y liderazgo.

Un evidente error por parte del alcalde a la hora de exponer las cifras del monumental retraso en Gerencia de Urbanismo ha permitido a algunos de los causantes del desaguisado desviar el debate y centrarlo en la veracidad o no de esas tres mil licencias pendientes. Sin duda se equivocó el alcalde, que, recogiendo el guante que le tendía Pepe Luque, bien haría en reconocer que se equivocó al dar la cifra, para inmediatamente afirmar sin temor a equivocarse que el número de licencias atascadas es ofensivo, intolerable, escandaloso, gigantesco, monstruoso e indigno de una Administración que se dice eficaz. No será exacto que hay tres mil licencias (son expedientes) pero es ajustado a la realidad afirmar que la situación es caótica e inaceptable. Ese es el núcleo del problema como la propia alcaldesa saliente reconoció tibiamente tras su estrepitosa derrota electoral. No hay duda de que si a doña Isabel se le preguntase acerca de su satisfacción por la gestión de su gobierno respondería algo parecido al «vaya tropa» de Romanones.

El nuevo gobierno ha diseñado un plan de choque del que apenas se conocen los detalles y que, es de esperar, aparte de aliviar el número de expedientes atrasados pretenda resolver los problemas estructurales de la Gerencia por todos conocidos: personal escaso, programas informáticos y de gestión obsoletos, falta de medios para implementar procedimientos telemáticos, impulso a normas que generalicen las declaraciones responsables, externalización de determinados procesos y verdadera autonomía de gestión para lo que sería muy deseable la vuelta a una Intervención delegada en el seno de la Gerencia. Es muy prematuro valorar los efectos del llamado plan de choque, más allá de la concesión de las licencias para la construcción de 300 viviendas por Vimcorsa (¿es ese su papel deseable cuando privados cubren ese mercado intervenido a plena satisfacción o debería centrarse en otros menesteres?), pero sin duda Gerencia está cambiando en positivo. El sólo hecho de que su nuevo gerente sea una persona capaz, profesional, alejada de sectarismos, cuyo trabajo se inspira no en experimientos sociológicos sino en criterios puramente técnicos y que no contempla al empresario como un enemigo es una gran noticia para Córdoba.