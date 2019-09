Música La niña que emula a Mozart desde Córdoba La pequeña Laura Arias se ha convertido a sus 11 años en una gran promesa del piano y ya da recitales por todo el mundo

Pilar García-Baquero @abccordoba Córdoba Actualizado: 09/09/2019 22:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Laura Arias se subió a un escenario por primera vez con sólo cinco años para tocar el «Para Elisa» de Beethoven. Desde entonces, prácticamente no se ha bajado de las tablas. Su vertiginosa carrera musical la ha llevado a acariciar las teclas del piano de la Sala Carnegie Hall en Nueva York o la Wiener Saal en Salzburgo. Cuenta con un canal de Youtube y, como cualquier niña de once años, avisa a sus compañeros de cole si va a salir en televisión para que la vean. Es una alumna de sexto de Primaria del Colegio Jesús Nazareno de la Fundación Santos Mártires. Hasta ahí todo normal de no ser porque compagina su curso escolar con los estudios musicales de cuarto grado en el Conservatorio Profesional «Músico Ziryab» y su carrera ya es brillante. Sus actuaciones levantan expectación entre los grandes músicos. Pero eso tiene un precio.

«No es nada fácil estar a un gran nivel, participar en concursos y dar un concierto de piano; soy consciente de que se requieren muchas horas de estudio y concentración, pero intento siempre sacar tiempo para todo y esto supone levantarme muy temprano para poder practicar el piano», explica junto a sus padres sin andarse con medias tintas.

Laura Arias anhela tocar con alguno de los grandes en algún escenario o teatro de cualquier rincón del mundo. «Uno de mis sueños sería añadir a mi currículo que he actuado en la sala Philharmonie de Berlín, Opera House-Sidney en Australia o en teatros en la Bahía de Singapur», reconoce.

Con Vicente Amigo

Además, a Laura le encantaría poder tocar con artistas como Daniel Barenboim, Marta Argerich y, por supuesto, con Vicente Amigo y Paco Montalvo, acompañándolos al piano.

Para los padres de Laura, acompañar a su hija a todas las citas es una gran alegría y satisfacción pero admiten que supone un gran esfuerzo y sacrificio económico, laboral y familiar.

De momento, Laura, que ha recibido recientemente el primer premio en el «XIX Concurso Internacional de Música Grand Prize Virtuoso Londres 2019» o en el «Virtuoso de Viena», cuenta en su palmarés con más de una decena de primeros premios de ámbito internacional, desde el Golden Classical Music Awards «New York» en EE.UU. a otros logrados en Salzburgo o México. En España cuenta con galardones como el segundo premio del VI Concurso de Piano Internacional «Ciudad de Sevilla» 2019, entre otros.

Para este curso, esta niña prodigio se centrará en sus estudios escolares y perfeccionará su talento en la escuela de alto nivel «Musikae Global Music Education» en Madrid.

Laura Arias, en un concierto - ABC

Su vida la entiende primero como alumna de alguna gran escuela internacional y comenzar a hacer giras dando conciertos por todo el mundo.

De momento, Laura ya tiene comprometidas tres grandes actuaciones. La primera de ellas será el próximo 13 de septiembre en la Gläserner Saal, Musikverein de Viena, a la que le seguirá la actuación en el Encuentro Poético-Musical (Sevilla) en octubre de 2019. En Madrid, Laura actuará en la Sala Shigeru Kawai Center, antes de que acabe el año.

Mientras tanto, la joven promesa cordobesa del piano ingresará, como se ha reseñado, en los próximos meses en la Musikae Global Music Education de Madrid, para realizar un curso permanente de alta especialización.