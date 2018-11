Naranjas y pomelos

Javier Tafur

A veces lo peor de los partidos no son los políticos sino los partidarios. Un partidario suelto en una red social puede hacer mucho daño a la imagen de su partido. Unos cuantos partidarios contumaces pueden haber destrozado la campaña andaluza de Ciudadanos, anunciando su acto electoral en Córdoba con una fotografía de la catedral de la ciudad homónima de Argentina. La información es mucha, pero no tanta la formación que evite estas confusiones disparatadas. Tal es la paradoja del mundo actual. El hecho, sin embargo, no alcanza el oprobio ni el grado de desvarío de aquel otro que ponía la catedral de Palma de Mallorca a orillas del