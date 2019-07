CONSEJO ANDALUZ DE ALCALDES DEL PP Moreno, en Córdoba: «No me gusta un Gobierno central con populistas y radicales de izquierdas» Asegura que la Junta va a acabar el próximo curso «con el caos urbanístico» en los municipios para facilitar inversiones

El presidente de la Junta y máximo responsable del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, ha alabado hoy, 22 de julio, el trabajo que está realizando el nuevo regidor de Córdoba, el popular José Maería Bellido. Lo ha hecho en el marco del Consejo Andaluz de Alcaldes de este partido que los populares han celebrado en el Parador de la Arruzafa.

Moreno se ha dirigido a Bellido en este foro para indicar que «lleva un mes en el cargo y ya se nota otra impronta, otro estilo de gobernar, otro ambiente en la ciudad». «Hay un gran aliado para las reformas en Córdoba, que es la Junta», ha asegurado, retomando la intervención que antes ha tenido el primer edil.

El alcalde ha asegurado que «por primera vez hay un aliado» del Ayuntamiento en la Junta. Y ha indicado que proyectos largamente demorados en Córdoba por los anteriores Gobiernos socialistas de la Junta van a empezar a resolverse. Ha señalado el caso de la Ronda Norte de la capital, necesaria para el anillo circulatorio de la ciudad, que dormía el sueño de los justos y que el Gobierno de PP y Cs ha sacado del cajón, para comenzar su rediseño de cara a su futura costrucción. Igualmente ha incidido en la colaboración que están encontrando en el Gobierno de Moreno para cuestiones como lograr una prórroga que va a impedir que se pierdan nueve millones para la climatización de colegios.

Moreno, en una intervención con marcado carácter municipalista, como ha correspondido a su presencia en el Consejo Andaluz de Alcaldes del PP, ha señalado precisamente distintas cuestiones que su gobierno ha ejecutado o quiere desarrollar para mejorar la situación de los Consistorios. Una es proponer al nuevo Gobierno central, si finalmente Sánchez logra la investidura, es una reforma del sistema de financiación de los municipios.

Ahora bien, el presidente de los populares y de la Junta no ha ocultado su preocupación por el escenario abierto de un Ejecutivo en Madrid en el que esté presente Podemos y que necesite los votos independentistas para sus distintos proyectos.

El máximo responsable de la Junta ha advertido de que él desea que haya un gobierno «estable en el país», porque, con un Ejecutivo en funciones «tenemos limitados proyectos que necesitan apoyo estatal o hay financiación de 600 millones que no nos ha llegado».

Ahora bien, ha advertido de que «no quiero un Gobieno en Madrid a cualquier precio». La responsabilidad de conformarlo es de quien ganó las generales, ha recordado, pero «no deseo un Ejecutivo del populismo ni con cheques en blanco para independentistas». «No es bueno para España ni para Andalucía», ha advertido. «No me gusta un gobierno con populistas y radicales de izquierdas que limitarán, probablemente, nuestra libertad de desarrollo. Ni un Ejecutivo limitado por independentistas con los que haya cheques imposibles de pagar en términos de dignidad», ha sentenciado.

Acabar con el «caos urbanístico»

Moreno, además, ha repasado medidas que su Gobierno ha tomado o va a tomar para mejorar la situación de los municipios. Es el caso, por ejemplo, del aumento de la partida de la Patrica (la participación de los municipios en los tributos de la Junta). Se ha subido un 2% después de que estuviera congelada desde 2012.

Ha incidido en la tramitación de la nueva Ley de Urbanismo de Andalucía. Frente a la anterior, elaborada por el PSOE, que limitaba «la autonomía local, nosotros vamos a reforzar dicha autononía para no bloquear el progreso [de los municipios] como ha sucedido en muchas ocasiones».

Moreno ha advertido de que están «trabajando para solucionar el gran caos urbanístico que ha dejado la Junta». «Cómo puede ser que nosotros hagamos esfuerzo para atraer inversión a Andalucía, pero los empresarios nos digan que no hay seguridad jurdídica en las ciudades», se ha preguntado. «Tenemos 300 planes urbanístico empantanados. Y sólo 179 de los 786 municipios andaluces tienen sus normas urbanísticas adaptadas a la Ley andaluza de la materia. Eso genera poblemas. Todo esto se acaba en el próximo curso. Lo vamos a hacer para que lleguen inversiones», argumentó.