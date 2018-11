Miedo y hartazgo

Luis Miranda

Puede que haya gente que piense que es capaz de convertir el miedo en votos, y quizá incluso lleven razón en una parte, pero no se han dado cuenta de que no serán capaces de sacar provecho alguno del rechazo y el cansancio. El martes pasado Vox hizo un mitin en el hotel Ayre que no sólo llenó la sala hasta la bandera (de España, por supuesto), sino que dejó a mucha gente fuera, y ha dejado a parte de Córdoba llena de pánico: el impostado de los progresistas, que alertan de que viene el monstruo ultra aunque saben que no les va a morder, y el auténtico de los del PP, que sí se temen perder