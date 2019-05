HISTORIA La Mezquita-Catedral en la Edad Moderna, este martes en el ciclo El Templo de Córdoba La catedrática Soledad Gómez pronunciará la conferencia «Templo mayor. Vida y muerte en la Córdoba del Antiguo Régimen»

Luis Miranda @Luis_JMiranda Córdoba Actualizado: 05/05/2019 10:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El ciclo El Templo de Córdoba, que organiza ABC, celebra este martes a las 20.00 horas en el Real Círculo de la Amistad una nueva sesión, a cargo de Soledad Gómez Navarro, bajo el título de «Templo mayor. Vida y muerte en la Córdoba del Antiguo Régimen».

¿Qué contará de la Córdoba de la Edad Moderna?

El título tiene que ver precisamente con el argumento que yo defiendo, y es que la Catedral siempre ha sido el templo mayor. Desde ese punto de vista todo lo que afecta a la vida, y eso en la Edad Moderna era gran parte de lo vital pero también lo religioso, y la trascendencia, la vivencia de la muerte, que en la Edad Moderna estaba muy presente, tenía eco en la Catedral e impulso. Era una trayectoria de ida y vuelta, y ese argumento ha pasado bastante desapercibido en la historiografía especializada.

¿Cómo lo aborda?

Hay que partir del Concilio de Trento, porque la autoridad la da al obispo. Si no partimos de ahí, no entendemos el papel que puede tener el obispo, de avance, de freno, de dirimir los conflictos. Ese papel de gobierno y justicia que tiene él y también de administrar el patrimonio. Es cierto que en caso de conflicto el obispo sale y el Cabildo queda, pero el máximo refrendo se le da al obispo. Todo lo que afecta a la vida, enfermedad o problemas económicos y en la Edad Moderna mucho tiene que ver con la religiosidad, tiene que ver con los obispos. Cuando hay necesidades y problemas se les pide de forma constante, porque el prelado tiene la obligación de velar por el bien de su grey en la diócesis. Para eso he escogido a tres obispos.

«El Concilio de Trento refuerza el papel del obispo, pero le impone obligaciones»

¿Cuáles?

Mauricio de Pazos comienza con la construcción del seminario, que es de los primeros que se crean en la Corona de Castilla y en general en la monarquía, y al que le tocó enfrentar un año muy malo, con la primera gran mortandad de 1582. Luego he cogido a Pedro de Tapia, en el siglo XVII, con uno de los episodios más tremendos, que es el motín de Córdoba. Y en tercer lugar, Pedro Salazar, porque es precisamente uno de los que tenemos el testamento y podemos ver cómo fue su muerte, con ese valor ejemplar que tiene la muerte de los prelados. Pero también porque le tocan los años de la Guerra de Sucesión y construye el hospital.

¿La figura del obispo pasa a ser política después de Trento?

Siempre lo fue, pero ahí más. La relación del poder civil y eclesiástico en la Edad Moderna es enorme. Es lo que llamamos el altar y el trono. Cuando se aprueba el seminario, el obispo dice que hace lo que le ha encargado el rey Felipe II. El obispo había sido en la Baja Edad Media una figura muy controvertida, porque muchos no residían en su diócesis y hacían lo contrario de lo que se esperaba. Trento lo realza. A cambio de fortalecerlo, también le impone muchas obligaciones, de manera que lo que el Papa, que es obispo de Roma, hace a nivel general, es lo que hace el obispo. Es el «alter ego» del Papa. Eso es fundamental y no se ha perdido. El Cabildo son las fuerzas poderosas de la ciudad en la época moderna, pero tiene que ajustarse a una nueva realidad.