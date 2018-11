AGRICULTURA La Mesa del Regadío de Córdoba pide a la CHG una mejor gestión del caudal del Guadalquivir La burocracia o la falta de planificación son algunos de los problemas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquviir

Las II Jornadas sobre el Regadío en la provincia de Córdoba, iniciativa que bajo el título «Criterios de asignación de recursos» organiza la Mesa del Regadío de Córdoba, dejó claro que la gestión que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) hace del caudal del río es bastante mejorable. Prácticamente todos los ponentes, representando a las patronales Asaja, COAG, UPA y a Cooperativas Agroalimentarias andaluzas, cargaron contra el organismo de la cuenca ante la escasa receptividad a los problemas de los regantes.

A estas críticas también se sumó letrada y socia directora de Gutiérrez Labrador Abogados, Carmen Gutiérrez, quien apuntó que la CHG «se ha acostumbrado por norma a que todo lo que se le plantea es no. Y la generalidad es no a todo». Cabe recordar la reivindicación histórica del sector para aumentar la dotación de riego en Córdoba y que a fecha de hoy sigue sin respuesta por parte del organismo de la cuenca. Gutiérrez apuntó que la labor de la Mesa del Regadío es fundamental para planificar el futuro del sector y apuntó que ya mismo se acometerá la negociación del Plan Hidrológico Nacional «y los agricultores deben estar unidos y tener una sola voz».

La secretaria provincial de COAG, Carmen Quintero, lamentó que no hubiese ningún representante de la Confederación presente en las jornadas. «Lentitud, burocracia... cuando las cosas no funcionan hay que cambiarlas. Estamos cansados de que pasen los años, que los expedientes se pierdan, de chocar siempre con la misma barrera que nos está impidiendo avanzar». Quintero añadió que «las necesidades de regadío en Córdoba hace 40 años no son las de ahora».

Burocracia y corporativismo

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Rafael Sánchez de Puerta cargó contra «la falta de profundidad de punto de miras» del organismo de la cuenca. Y dio un dato para sostener su afirmación, como es el hecho de que sólo un 20 por ciento del caudal del río Guadalquivir se destina para el riego de cultivos. «El 80 por ciento del agua del río acaba en el mar y eso es un lujo que no nos podemos permitir», sentenció.

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, se sumó a las críticas sobre la burocracia y carga de trabajo de los trabajadores de la cuenca, lo que supone un lastre para el sector. Apuntó que «hay mucha dosis de corporativismo en la CHG». Por su parte, el delegado de Agricultura defendió la andadura de la Mesa del Regadío, a la que también pertenece la Junta de Andalucía, en este año y medio en el que se han conseguido logros como el compromiso de limpiar el embalse de Cordobilla o impulsar las negociaciones, paradas desde hace años, para ampliar la zona regable del Genil-Cabra.